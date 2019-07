Hilti eröffnet neues BIM Experience Center in Rotterdam

Die digitale Evolution beim Bau hat begonnen. Durch die Anwendung von Services, digitalen Elementen und Anwendungsfällen wird die digitale Entwicklung gefördert. Building Information Modeling (BIM) macht es möglich, große Bauprojekte virtuell abzubilden. Dadurch werden die Projekte nicht nur transparenter, sondern auch effizienter. Planungs- und Ausführungsvarianten lassen sich somit bereits in der frühen Bauphase simulieren und Probleme schneller erkennen.

Virtuelle Welten sind die Zukunft. Mit dem neuen Hilti BIM Experience Center in Rotterdam wird das möglich gemacht. Damit stellt sich der Baugerätehersteller den wachsenden Herausforderungen durch die Digitalisierung im Bauwesen. In den Niederlanden wird das gesamte Wissen gebündelt mit dem Ziel, die Erfahrungen aus dem direkten Kundenkontakt für den weltweiten Einsatz standardisierter Prozesse, Technologien und Rollen zu nutzen. Dadurch soll ein kontinuierlicher Wissenstransfer zwischen den Experten und auch für einen breiten Kundenkreis nutzbar gemacht werden.

Die Veränderungen beim Bau haben bereits begonnen

Im Experience Center können die Kunden erleben, wie mit BIM Bauprojekte auf den Weg gebracht werden und wie der Baugerätehersteller diese auf ihrem Weg begleitet. Darüber hinaus werden auf kundenorientierte und greifbare Weise die Services der kompletten Wertschöpfungskette präsentiert. Die verschiedenen Stationen vermitteln einen gesamten Überblick der unterschiedlichen Anwendungsfälle, die mit der Digitalisierung abgedeckt werden können. Das beginnt bei der Design-Optimierung über Vorfertigung und Logistik bis hin zur Dokumentation und Validierung. Eine Verknüpfung der digitalen Elemente mit der realen Installation macht die komplexe Thematik deutlich. "Derzeit vollziehen sich große Veränderungen in der Bauindustrie, die sich in den nächsten zehn Jahren stärker wandeln wird als in den letzten 100 Jahren”, erklärt Dr. Stefan Nöken, Konzernleitungsmitglied der Hilti Gruppe, bei der Eröffnung des Hilti BIM Experience Center in Rotterdam. “Building Information Modeling wird einen wichtigen Platz in der Industrie einnehmen und auch in der zukünftigen Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten wird eine Transformation stattfinden." Weiterhin sagte er, dass man sich über die große Zahl an Kunden freuen würde, die bei der Eröffnung anwesend seien. Gemeinsam mit ihnen würde man die partnerschaftliche Umsetzung dieser neuen Möglichkeiten durch Building Information Modeling in Angriff nehmen. Das neue Zeitalter der Digitalisierung hat nun auch beim Bau begonnen.