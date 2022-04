Neuer Standard: 1Lieferschein revolutioniert die Baubranche

News | Frank Kessler | 26.04.2022

Um den digitalen Austausch von Lieferscheinen in der Baubranche zu etablieren, hat sich eine Interessengruppe gebildet. Mit 1Lieferschein haben sie gemeinsam ein einheitliches Lieferscheinformat entwickelt, um für alle Unternehmen der Logistikkette eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. So wird die Baubranche für den internationalen Wettbewerb fit gemacht. Verschiedenste Partner arbeiten nun daran, diesen digitalen Lieferschein zum Standard zu machen.

Bisher verlief der Austausch von Lieferscheinen auf Papierbasis. Obwohl das Handling mit Papieren auf den Baustellen bei Wind und Wetter oft unhandlich ist, besteht dazu eine gesetzliche Verpflichtung. Auf Initiative von einigen Mitgliedern des Arbeitskreises Informationsmanagement (AKIM) im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) unter der Führung von Peter Rösch zusammen mit dem digitalen Baustoffhändler Bobbie wurde jetzt ein neues einheitliches Lieferscheinformat definiert, der ohne Papier auskommen soll. Damit ist 1Lieferschein eine digitale Revolution am Bau. Er ermöglicht allen Unternehmen in der Logistikkette eine nahtlose Zusammenarbeit durch den einheitlichen digitalen Lieferschein. Das dabei zugrunde liegende Datenformat wird bereits in anderen Ländern erfolgreich eingesetzt. "Mit 1Lieferschein treiben wir die Digitalisierung in der Baubranche weiter voran”, erklärt Alexander Gran, Bobbie-Gründer und Geschäftsführer. “Die nötigen Technologien dazu gibt es längst, mit 1Lieferschein können wir sie endlich abrufen."

1Lieferschein soll dezentral den Handel innerhalb der Baubranche optimieren

Dabei ist der Lieferschein keine digitale Archivierung, sondern ein durchgängig digitaler Prozess. Er kann über elektronische ERP- und Shopsysteme im Hintergrund oder offline mittels Mobilgerät ausgetauscht werden. Die Technik funktioniert auch kontaktlos, sodass Smartwatches und Smartphones für die Übertragung eingesetzt werden können. Die Daten verbleiben vollständig bei den Beteiligten, sodass kein zentraler Dienstleister dafür bezahlt werden muss. Eine vorherige Registrierung ist nicht notwendig. Doch es gibt noch mehr Vorteile dieses Systems. Einer davon ist, dass dadurch kein Lieferschein beschädigt oder verloren gehen kann. Auf der Baustelle wird der digitale Lieferschein per Smartphone oder Smartwatch an einen Ansprechpartner übertragen. Dieser muss jetzt nur noch diesen 1Lieferschein mit seinem Smartphone entgegennehmen und eine Antwort über die Warenannahme und deren Zustand erzeugen. Im Hintergrund tauschen alle am Prozess Beteiligte die Daten automatisch aus.

Starke Partner entwickeln einen neuen Standard für die Bauwirtschaft

Verschiedene Startups aus dem Bundesverband digitales Bauwesen (BDBau), aber auch Anwender wie Eurovia, Leonhard Weiss, AS-Bau, QBound und BRZ arbeiten bereits mit 1Lieferschein. Das Ziel der Beteiligten besteht darin, den digitalen Lieferschein zum Standard innerhalb wie außerhalb der Baubranche zu machen. Alle Handel treibenden Unternehmen und ihre Softwarelieferanten sind dazu eingeladen, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen und sich gleichfalls diesem Projekt anzuschließen.