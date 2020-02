Stolze Handwerker - Neue Handwerkskampagne gestartet

"Wir wissen, was wir tun". Das ist das Motto der dritten Staffel der Handwerkskampagne. Vorgestellt werden erfolgreiche und zufriedene Handwerker, vom Bäcker bis zum Tischler. Wer seinen richtigen Beruf gefunden hat, kann darin aufgehen. Das Handwerk bietet mit seinen rund 130 Berufen die beste Auswahl. Gestützt wird diese Imagekampagne durch eine noch nicht veröffentlichte Studie der Universität Göttingen.

Im Handwerk kann jeder seine individuelle Begabung ausleben. Egal ob pflegen, kreieren, bauen, reparieren oder verändern, im Handwerk können die Begabungen während des gesamten Arbeitslebens weiterentwickelt werden. Auf diesen Erkenntnissen baut die dritte Staffel der Imagekampagne auf. Das diesjährige Motto lautet: "Wir wissen, was wir tun". Ausgewählte Botschafter berichten von ihren positiven Erfahrungen mit dem Handwerk. Insgesamt gibt es in Deutschland rund fünf Millionen Handwerker. Stellvertretend für diese informieren die Botschafter darüber, warum das Handwerk die eigene Persönlichkeit positiv formt.

Das Handwerk bietet viele berufliche Möglichkeiten

Wer seinen richtigen Beruf im Handwerk gefunden hat, kann selbstbewusst, erfolgreich, kreativ und glücklich sein. Über 130 Berufe stehen dafür zur Auswahl. "Unsere Arbeit ist zudem erfüllend, bodenständig und bietet beste Entwicklungsmöglichkeiten”, erklärt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). “Das führt zu hoher Jobzufriedenheit”. Gestützt wird die Kampagne durch eine noch unveröffentlichte Studie der Universität Göttingen. Aus dieser geht hervor, dass der Handwerksberuf stolz macht, gut gelaunt und dass die Menschen zufrieden sind. Die eigene Persönlichkeit wird dadurch aber auch geprägt.

Es gibt weitere gute Nachrichten

Zusätzlich gibt es noch weitere gute Nachrichten. Die Nachfrage nach Handwerkern übersteigt das Angebot. In den Betrieben sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Die Perspektiven im Job für Handwerker sind nach wie vor sehr positiv. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium für die Schulabgänger oder für Menschen, die nach einer beruflichen Veränderung suchen. Das Handwerk ermöglicht es jedem, seinem persönlichen Talent zu folgen und Karriere zu machen. Außerdem kann die eigene Persönlichkeit durch das Handwerk voll entfaltet werden. Das soll mit dieser Handwerkskampagne deutlich gemacht werden, betonte Wollseifer. Diese neue Kampagne des Handwerks startet bundesweit im Internet, Fernsehen, in Bussen, auf Plakaten, Infoscreens und in den sozialen Medien. Sie richtet sich an die breite Öffentlichkeit und bevorzugt an Schulabgänger, Eltern, Lehrer und alle, die in beratender Funktion tätig sind.