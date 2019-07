Viessmann bekennt sich zum Fachhandwerk

Erstmals fand am 25. und 26. Mai letzten Jahres die TECH IN CONSTRUCTION statt, die erste Startup-Messe für baurelevante Tech-Startups. Es folgte am 21. Mai 2019 in Frankfurt die Investorenmesse TICx. Im Herbst am 15./16. November 2019 in Berlin wird wieder die Anwendermesse TECH IN CONSTRUCTION stattfinden.

Bereits zum dritten Mal fand Mitte Mai 2019 das Handwerkscamp statt. Zwei Tage haben sich engagierte Handwerkerinnen und Handwerker über aktuelle Themen im Bauhandwerk und die Digitalisierung am Bau ausgetauscht.

