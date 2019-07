Großflächiges Abkleben mit tesa Easy Cover - ganz einfach

Wer kennt diese Problematik nicht? Großflächiges Abkleben ist eigentlich unumgänglich, wenn beim Streichen von Flächen sauber gearbeitet werden muss. Mit dem neuen Easy-Cover-Sortiment von tesa fallen diese Arbeiten leichter. Die neuen 2-in-1-Lösungen bieten in einem Arbeitsgang den Schutz und das Abkleben zugleich. Somit können Profis nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld sparen.

tesa Easy Cover ist eine gelungene Kombination aus Abdeckfolie, Papier und Klebeband. Die Innovation ist einfach zu verwenden und spart Zeit und Geld. Der neue Trend wurde von tesa geprägt und bietet zahlreiche Vorzüge, die von Profis gerne genutzt werden. Die neue Easy Cover Familie wird vor allem in Innenbereichen eingesetzt und besteht aus einem hochwertigem Spezialpapier in Kombination mit Standard Präzisionskrepp und Präzisions Standard Folie. Dabei macht vor allem diese Kombination aus einer anschmiegsamen Folie und dem bewährten Präzisionskrepp das neue Easy Cover aus. tesa Easy Cover wird in zwei günstigen Basisvarianten zum Einstieg angeboten, bei denen Schützen und Abkleben in einem Arbeitsgang erfolgt. Bei dem Easy Cover Präzision Plus beträgt die Folienbreiten 2,6 Meter, sodass auch das Abdecken großer Flächen einfach erfolgen kann. Um die Ausfalthöhe leicht erkennen zu können, ist diese auf den Rollenkern gedruckt. Die Maße sind auf einen Blick erkennbar. Mithilfe dieser ausführlichen Beschriftungen erleichtert tesa die Verwendung von Easy Cover für Anfängern und Profis gleichermaßen.

Optimierte Verpackungen durch neues Etikettendesign

Durch ein übersichtlich gestaltetes Etikettendesign in Kombination mit einer optimierten Verpackung werden wertvolle Ressourcen geschont. tesa gehört damit zu den Herstellern, die weltweit führend sind. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen hat es tesa nun geschafft ein Malerband mit Abdeckfolie in Kombination zu erschaffen, wodurch sich ein festes Ankleben einer Abdeckfolie bei Maler- oder anderen Renovierungsarbeiten, leichter vollziehen lässt. Es wurde eine neue Produktkombination erschaffen, die auch beim Streichen nicht mehr verrutschen kann. Somit wird nicht nur beim Abkleben Zeit gespart, auch die nachfolgenden Malerarbeiten lassen sich wesentlich präziser ausführen. Zeitungspapier und herkömmliches Malerband haben nun ausgedient. Die Farbkanten verlaufen sauber und Farbspritzer gehören der Vergangenheit an. Gegenstände, Oberflächen und auch Decken, Möbel, Türen, Fenster und der Bodenbelag lassen sich ohne großen Aufwand einfach abdecken. Es werden sowohl für den Innen-, wie auch für den Außenbereich passende Lösungen durch tesa Easy Cover angeboten. Der schnelle Zuschnitt erfolgt mit Hilfe von einem praktischen Abroller, der schnell und einfach nachgefüllt werden kann.