100 Jahre FLEX: der Winkelschleifer feiert Geburtstag

News | Frank Kessler | 19.08.2022

FLEX-Elektrowerkzeuge feierte im Juli ihr 100-jähriges Firmenjubiläum. Elektrowerkzeuge für das Handwerk, das ist die erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Mit der Erfindung vom Winkelschleifer hat alles begonnen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Handwerk entstanden im Laufe der Jahre immer neue innovative Lösungen auf Baustellen und in Werkstätten. Dies sorgte auch für einen großen Bekanntheitsgrad unter Profi- und Hobbyhandwerkern.

Hermann Ackermann und Hermann Schmidt haben im Jahr 1922 die erste Handschleifmaschine MS 6 auf den Markt gebracht. Das Besondere war ein Elektromotor mit einer flexiblen Welle, die dem Gerät am Ende seinen Namen gab. Mit dem Austausch der flexiblen Welle Ende der 1920er Jahr durch ein Winkelgetriebe wurde der Winkelschleifer geboren. 1935 hat das Unternehmen Ackermann & Schmidt das Produktportfolio um den ersten niedertourigen und 1954 um den ersten hochtourigen Winkelschleifer ergänzt. Seit dem ist ein breites Angebot entstanden an Elektrowerkzeugen für die Einsatzbereiche Sanieren, Renovieren und Modernisieren, Metall, Steinbearbeitung sowie Automotive/Polieren. Im Unternehmen arbeiten 320 Mitarbeiter. Verkauft werden die Produkte über ein weltweites Vertriebsnetz im Fachhandel.

Winkelschleifer und Elektrowerkzeuge für Profis im Handwerk

Seit 100 Jahren schätzen Profis und Hobbyhandwerker auf Baustellen, in Werkshallen und Werkstätten die Produkte der Marke FLEX. Die Produkte stehen für Langlebigkeit, Qualität, Robustheit und Kraft und wurden schon mehrfach ausgezeichnet. Der Anspruch an die Werkzeuge ist entsprechend hoch. "Durch den konsequenten Dialog mit dem Handwerk und jahrzehntelange Erfahrung entstehen bei FLEX immer wieder neue innovative Lösungen für ein ergonomisches und wirtschaftliches Arbeiten", erklärt Geschäftsführer Dr. Christian Neuner. “Das belegen neben unserem Markterfolg auch die renommierten Auszeichnungen für unsere Produkte.”

FLEX mit zahlreichen Produkterfolgen und Innovationen

Bahnbrechend waren nach der Einführung der Winkelschleifer auch die ersten Langhalsschleifer, die FLEX als erster Elektrowerkzeughersteller in Europa unter dem Namen Giraffe eingeführt hat. Zu den innovativsten Produkten im Jahr 2020 zählt auch der FLEX Luftreiniger mit HEPA 14 Filter, der bis zu 99,995 Prozent an Viren- und Bakterienpartikeln aus der Raumluft filtert. Somit kann das Infektionsrisiko mit Covid-19 effektiv und deutlich gesenkt werden. Und aktuell sind der Akku-Rotationsschleifer Supraflex SE 125 18.0-EC, der Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC HD mit Turbo-Modus und das Akku-Multitool MT 18.0-EC die neusten Produkterfolge.

Auszeichnung für besondere Innovationskraft

Nach den zahlreichen Produktauszeichnungen hat FLEX-Elektrowerkzeuge in diesem Jahr auch eine ganz besondere Auszeichnung erhalten. So wurde das Unternehmen mit dem TOP 100-Siegel prämiert, das nicht den Produkten, sondern dem ganzen Unternehmen gewidmet ist. Das Siegel steht für Innovationserfolge und für eine besondere Innovationskraft. Am 22. Juli feierte das Unternehmen an seinem Firmensitz in Steinheim sein Jubiläum und öffnete seine Tore für Handwerker, Anwohner und Interessenten aus der Region.