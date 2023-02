Baugewerbe besorgt: Neues Vergaberecht ignoriert Mittelstand

News | Frank Kessler | 22.02.2023

In den kommenden Monaten soll es einen neuen Gesetzentwurf zum Vergaberecht geben. Das Ziel besteht darin, öffentliche Vergabeverfahren einfacher und schneller zu machen. Der Mittelstand dürfe jedoch dabei nicht ausgeschlossen werden, warnt das Baugewerbe. Kleine und mittlere Unternehmen müssten bei der Vergabe mit einbezogen werden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht zu gefährden. Damit das jedoch reibungslos abläuft, werde mehr Personal in den Verwaltungen gebraucht.

Im Zuge des Bürokratieabbaus sollen auch öffentliche Vergabeverfahren einfacher und schneller gestaltet werden. Dazu wird in den nächsten Monaten ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) fordert in diesem Zusammenhang, mittelständische Unternehmen beim neuen Vergaberecht nicht zu vergessen. Denn es sei absolut notwendig, dass der Wettbewerb im Vergaberecht fair bleibe und der Mittelstand nicht zu kurz komme. So warnt ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa ausdrücklich vor einer Ausgrenzung des Mittelstands. Schließlich sei es für den Wirtschaftsstandort Deutschland unverzichtbar, gerade auch kleine und mittlere Betriebe bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu berücksichtigen. “Deshalb Hände weg vom Grundsatz der Losvergabe”, fordert Pakleppa. “Ohne Losvergabe wären kleine und mittleren Bauunternehmen von öffentlichen Aufträgen praktisch ausgeschlossen." Ohne die Mitwirkung eines leistungsstarken Mittelstands mit seinen Fachkräften gäbe es schließlich keinen Wettbewerb und auch keine ausreichende Qualität, um die Herausforderungen in der Zukunft zu meistern. Mittelständische Bauunternehmen seien für den Wettbewerb und den Wirtschaftsstandort Deutschland unverzichtbar.

Ohne Mittelstand läuft in Deutschland nichts

Für Pakleppa ist es dabei besonders wichtig, dass die Bedingungen für die Vergabe öffentlicher Bauaufträge auch wie bisher in der VOB/A für alle Beteiligten geregelt werden. Denn ohne den Mittelstand seien die gewaltigen Herausforderungen im Wohnungsbau und in der Infrastruktur nicht zu bewältigen. Daher ist Pakleppa überzeugt, dass auf die öffentliche Hand in den kommenden Jahren viel Arbeit zukommen werde.

Transformation im Vergaberecht erfordert mehr Personal

Erfolgreich könnten die Veränderungen im Vergaberecht allerdings nur dann sein, wenn den öffentlichen Auftraggebern ausreichend sachliche und personelle Mittel zur Verfügung stehen würden. Das betrifft zum einen die Bearbeitung digitalen Vergabeverfahren, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Doch auch für die Einrichtung einer bundesweiten Datenbank für alle öffentlichen Ausschreibungen werde in den Verwaltungen mehr Personal gebraucht. Wenn diese Datenbank erst einmal vorhanden wäre, sei ein Meilenstein beim Bauen in Deutschland erreicht.