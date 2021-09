Bauland, Baumaterial, Handwerkerleistung - teuer wie nie zuvor

News | Frank Kessler | 07.09.2021

Neue Zahlen des Statistischen Bundesamts bestätigen es, Bauland war noch nie so teuer wie aktuell. Festgestellt wurde aber auch, dass die Kaufwerte mit der Größe der Gemeinde steigen. Preissteigerungen gibt es aber auch bei den Baumaterialien und Handwerkerleistungen. Der Grund dafür dürfte in der großen Nachfrage nach Bauleistungen liegen. Begünstigt wird dies durch die zurzeit günstigen Baukredite.

Im Jahr 2020 waren Baugrundstücke so teuer wie nie zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach kostete ein Quadratmeter baureifes Land im Durchschnitt 199 Euro. Im Jahr 2010 lag der Preis noch bei 130 Euro. Dabei wird ein erhebliches Preisgefälle deutlich. Besonders viel zahlten die Grundstückskäufer in Bayern und Baden-Württemberg. Die Preise lagen hier bei 349 Euro und 245 Euro. Besonders günstig waren die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Hier zahlten die Grundstückskäufer lediglich 46 Euro beziehungsweise 63 Euro.

In Großstädten sind Bauland, Baumaterial und Handwerkerleistung richtig teuer

Auffällig ist, dass die Grundstückspreise mit der Gemeindegröße steigen. Im Schnitt kostete ein Quadratmeter Land im Jahr 2020 in Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohner rund 71 Euro. Das 17-fache mussten die Käufer hingegen in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohner zahlen. Der Durchschnitt lag hier bei 1.213 Euro. Der Verein zur Qualitätskontrolle am Bau (VQC) konnte auch starke Preissprünge bei den Handwerkerleistungen und Baumaterialien verspüren. Die Gründe dafür sieht der VQC bei der starken Nachfrage nach Bauleistungen, was auf die derzeit günstigen Baukredite zurückzuführen ist.

Baugrundstücke in Geschäftsgebieten besonders teuer

Mehr als dreiviertel, nämlich rund 76 Prozent aller Verkäufe von baureifem Land fanden in Wohngebieten statt. Der Quadratmeter bebaubares Land kostete hier 234 Euro. Am teuersten waren die Preise pro Quadratmeter in Geschäftsgebieten. Durchschnittlich betrug der Preis hier 242 Euro. Der Preis in Wohngebieten geschlossener Bauweise lag bei 309 Euro pro Quadratmeter. Das sind 92 Euro mehr als in Wohngebieten mit offener Bauweise. Hier betrug der Preis pro Quadratmeter 217 Euro. Bei einer geschlossenen Bauweise dürfen die Häuser ohne Abstand gebaut werden. Das ist zum Beispiel bei Reihenhäuser der Fall. Bei der offenen Bauweise ist ein seitlicher Grenzabstand gefordert. In ländlichen Gebieten kostete das Bauland pro Quadratmeter nur 62 Euro. In Dorfgebieten ist nur der Bau von Wohngebieten und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben erlaubt.