Bautrends 2020 vom Fachkräftemangel und Corona geprägt

News | Frank Kessler | 22.07.2020

Auch in diesem Jahr fand wieder die Befragung nach aktuellen Bautrends statt. Gefragt wurde nach den Entwicklungen, die die Baubranche derzeit besonders beschäftigen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Coronavirus stand an erster Stelle. Den zweiten Platz belegte das Thema Fachkräftemangel. Andere in den letzten Jahren relevante Themen wie zum Beispiel Smart-Home oder Modernisierung standen eher im Schatten.

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Bau aus. Viele langjährige Trends werden dadurch in den Schatten gestellt. Trotzdem gibt es noch weitere Themen außer Corona, mit der sich die Bauwirtschaft beschäftigt. Im April und Mai 2020 fand durch das Marktforschungsinstitut BauInfoConsult eine telefonische Befragung zu den aktuellen Bautrends statt. Rund 600 Architekten, Maler, Bauunternehmer, Trockenbauer und SHK-Installateure wurden gefragt, welche Entwicklungen das Baugeschehen im Jahr 2020 und 2021 prägen würden. Da die Befragung mitten des Lockdowns stattfand, waren auch die Antworten dementsprechend.

Kein Ende von Corona in Sicht?

Die Folgen der Corona-Krise haben einen so großen Einfluss auf das Baugeschehen, wie kein anderes Ereignis. Auf den Baustellen ist das bereits bei den Abstands- und Hygienevorschriften zu spüren. Der Umgang mit Mitarbeitern und Subunternehmern in Quarantäne halten die Betriebe ebenfalls auf Trab. Der bürokratische Aufwand ist dabei für die Betriebe nicht zu unterschätzen. Kleine Betriebe wird der Zeitaufwand bei der Umstellung der neuen Mehrwertsteuersätze ebenfalls reichlich Bürokratie einbringen. Doch auch der bürokratische Aufwand, um Kurzarbeitergeld, Soforthilfen oder KfW-Sonderkredite zu beantragen, ist nicht zu unterschätzen. Die Einführung der neuen Mehrwertsteuersätze war schließlich besonders für kleine Baufirmen mit einem hohen Zeitaufwand verbunden.

Bautrends 2020/2021 - Gute Nachrichten beim Fachkräftemangelproblem

Darüber hinaus sind in den nächsten zwei Jahren die möglichen Auswirkungen der Corona-Krise zu verkraften. Die Bauakteure sind jedoch gelassen. Nur jeder Zehnte gab an, dass die nächsten zwei Jahre von Unsicherheit geprägt werden. Rund 40 Prozent der Befragten sehen im Fachkräftemangel ebenfalls einen bestimmten Bautrend. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2009 ist die Arbeitskräftenachfrage deutlich zurückgegangen. In der jetzigen Situation ist das ein gutes Signal. Mit erhöhten Baupreisen rechnen 16 Prozent. Dass nachhaltiges Bauen in den kommenden zwei Jahren die Situation bestimmtem wird, damit rechnen zehn Prozent. Neun Prozent erwarten eine unsichere Konjunktur. Dass Energieeinsparung/Energieeffizienz die Baubranche bestimmen wird, sehen neun Prozent. Drei Prozent rechnen damit, dass Building Information Modeling (BIM) die Baubranche verändern wird.