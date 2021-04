Bauwirtschaft testet - Hohe Akzeptanz für Corona-Tests

News | Frank Kessler | 20.04.2021

Die Bauwirtschaft bekennt sich zum hohen Schutz auf Baustellen und steht hinter der Selbstverpflichtung, regelmäßig die Beschäftigten und Auszubildenden auf eine Coronavirusinfektion zu testen. Unterstützt durch die Berufsgenossenschaft wird zusätzlich Beratung und Aufklärung angeboten. Insgesamt werden die Corona-Tests auf den Baustellen gut angenommen und verdeutlichen damit auch die hohe Wertschätzung der Mitarbeiter als wertvollstes Gut der Betriebe.

Seit März läuft eine gemeinsame Initiative der Baubranche, in der man sich auf gemeinsame Schutzmaßnahmen geeinigt hat. Unterstützt wird die Aktion durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) und den Arbeitsmedizinischen Dienst (AMD). Seitdem werden auf allen Baustellen im Bundesgebiet regelmäßig Tests durchgeführt. Dabei unterstreicht die Bauwirtschaft ausdrücklich ihre Selbstverpflichtung, den Beschäftigten regelmäßig Corona-Tests zur Verfügung zu stellen. “Aus vielen Gesprächen und Rückmeldungen unserer Mitgliedsunternehmen wissen wir, dass diese ihre Verantwortung auch an dieser Stelle sehr ernst nehmen", lobt der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Felix Papleppa. Ergänzend betont Thomas Möller, der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, dass die Sicherheit der Mitarbeiter für die Unternehmen weiterhin an erster Stelle stehe.

Unterstützung bei Corona-Tests durch die BG Bau

Unterstützt werden die Betriebe durch die BG Bau mit einem umfassenden Informations- und Beratungsangebot zu den Tests. Dafür wurde eigens eine Sonderwebseite eingerichtet, wo sich die Betriebe über den Ablauf der Tests informieren können. Außerdem steht ihnen auch eine extra dafür eingerichtete Hotline zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Arbeitsmedizinische Dienst den Mitarbeitern der Bauwirtschaft bei den Vorsorgeuntersuchungen ebenfalls Schnelltests an. "Gemeinsam mit der BG BAU sorgen wir dafür, dass die Arbeit auf den Baustellen sicher fortgeführt werden kann", erklärt Pakleppa.

Noch viele Fragen zu klären rund um eine Testpflicht

Nun häufen sich die Hinweise in den Medien, dass die politischen Verantwortlichen eine Testpflicht für Unternehmen planen. Zwar sind unter anderem auch die Handwerkskammern Halle (Saale) und Magdeburg der Meinung, dass eine Verhinderung von Infektionskrankheiten sehr wichtig sei. Doch im Hinblick auf eine Testpflicht seien noch viele Fragen zu beantworten. Es müsse klar festgelegt werden, wer überhaupt getestet werden solle, denn in Sachsen-Anhalt sei die Betriebsstruktur des Handwerks vielseitig. Die Mehrzahl der dortigen Unternehmen sind Soloselbstständige, die keine Mitarbeiter haben. Außerdem müsse die Frage geklärt werden, wie es sich mit den Heimarbeitern und in Kurzarbeit befindlichen Arbeitern verhält. Was ist mit den Betrieben, deren Mitarbeiter alle geimpft sind? Außerdem müsse die Verfügbarkeit der Tests hinterfragt werden und wer für die Bezahlung der Tests zuständig sei.