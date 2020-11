Digitalisierung Bauwirtschaft scheitert am trägen Netzausbau

News | Frank Kessler | 11.11.2020

Zwar geht die Digitalisierung in der Wirtschaft gut voran, allerdings hinkt die Bauwirtschaft deutlich hinterher. Das Problem liegt im langsamen Netzausbau. Was das betrifft, ist Deutschland ein Entwicklungsland. Doch nicht nur das ist ein Problem. Sorge bereitet auch die mangelnde EDV-Ausstattung von Genehmigungsbehörden und Bauverwaltungen. Außerdem befinden sich die Mitarbeiter immer noch im Home-Office und sind deshalb nicht zu erreichen. Das bedroht zunehmend die Auftragslage der Bauunternehmen.

Deutschland leidet unter einer unzureichenden Netzinfrastruktur. Mit diesem Fazit trifft der eigens eingerichtete Arbeitskreis Digitalisierung der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) den Nagel auf den Kopf. "Deutschland zählt in diesem Punkt zu den Entwicklungsländern", kritisiert BVMB-Hauptgeschäftsführer Michael Gilka den schleppenden Glasfaserausbau. Das merken besonders die Bauunternehmen, wenn sie große Datenmengen verschicken müssen. Aber auch die Ausstattung der Verwaltung und die Versorgung mit entsprechender Software bereitet der Bauwirtschaft Sorgen.

Fehlende flächendeckende Netzabdeckung bremst Digitalisierung am Bau

Die Bauwirtschaft arbeitet heute bereits im wesentlichen digital und das nicht nur im Bezug auf digitale Rechnungen. Viele Bauunternehmen haben auch ihre Unternehmensstruktur digitalisiert. Das betrifft die Disposition von Baumaschinen und der Zulieferer. Die Probleme treten an anderer Stelle auf, wenn zum Beispiel digitale Aufnahmen der Baustelle zu einem Planer oder in die Unternehmenszentrale gesendet werden sollen. "Da wird es oft zappenduster, weil die Leitungen so unzureichend sind, dass entweder auf der Baustelle gar kein Internet oder nur eines mit einer Geschwindigkeit zur Verfügung steht, das ein vernünftiges Arbeiten unmöglich macht", klagt Gilka. Das ist besonders in ländlichen Gebieten eine Katastrophe. Hier geht einfach der Glasfaserausbau nicht voran. So werden abgeschriebene Kupferkabel aufgepimpt, statt neue Glasfaserkabel zu verlegen. Deshalb geht die klare Forderung an die öffentliche Hand, für einen zügigeren Ausbau des Netzes zu sorgen.

Mangelnde IT-Infrastruktur in Behörden bedroht die Bauwirtschaft

Sorge bereitet ab er auch die fehlende Erreichbarkeit der Behörden. Viele Mitarbeiter sind immer noch wegen der Corona-Pandemie im Home-Office und nicht zu erreichen. Das bedeutet ein Austrocknen der Auftragslage. Denn wenn im nächsten Jahr der Auftragsvorrat aus dem Jahr 2020 aufgebraucht ist, wird es laut BVMB kritisch. Es droht ein konjunktureller Motorschaden, wenn nicht sofort eingegriffen wird. Eine gut funktionierende Digitalisierung ist nur durch einen schnellen Netzausbau zu erreichen. Im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl 2021 kann das nicht das Ziel der Regierung sein.