Durch Wärmepumpen: EU erwartet 3 Millionen neue Jobs

News | Frank Kessler | 06.07.2023

Laut einer aktuellen Studie werden in der Europäischen Union bis zum Jahr 2030 rund drei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Grund liegt im verstärkten Einsatz von Wärmepumpen. So fordert die Politik bis zum kommenden Jahr den Einbau von mindestens 500.000 Geräten jährlich. Das hat gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Binnennachfrage. Zusätzlich ist in immer mehr Unternehmen Green Tech eine Motivation für die Mitarbeiter.

Bis zum Jahr 2030 sollen durch den Einsatz von Wärmepumpen rund drei Millionen neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union entstehen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der European Climate Foundation (ECF) und der European Heat Pump Association (EHPA). Demnach sollen davon allein eine Million neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. "Die Ergebnisse der aktuellen Studie von ECF und EHPA zeigen, dass die Maßnahmen zur Absenkung der Emissionen im Gebäudebereich deutliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen", freut sich Kai Schiefelbein, Geschäftsführer der Stiebel Eltron-Gruppe. Der neue Trend hin zu Wärmepumpen bringt folglich erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Binnennachfrage. Vor allem im Dienstleistungssektor und im Baugewerbe steigen durch den Einsatz von Wärmepumpen die Produktions- und Beschäftigungszahlen in Deutschland.

Mehr als eine Million neuer Arbeitsplätze durch Wärmepumpen

Mehr denn je werde im Heimatmarkt investiert, erklärt Schiefelbein. Die Bundesregierung hat das Ziel gesetzt, dass ab dem Jahr 2024 mindestens 500.000 Wärmepumpen jährlich produziert werden. Bis zum Jahr 2027 werden dafür in Deutschland rund 450 Millionen Euro investiert. Allein an den schwedischen und slowakischen Standorten von Stiebel Eltron werden mehr als 150 Millionen Euro investiert. Für die Belegschaft ist das eine Motivation. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels sehen viele in Stiebel Eltron einen attraktiven Arbeitgeber. "Bei den Einstellungsgesprächen bekommen wir immer wieder gespiegelt, dass die Bewerberinnen und Bewerber einen Sinn in ihrer Arbeit finden wollen und unsere GreenTech-Ausrichtung deshalb zu ihnen passt", bestätigt Rebecca Knauer, Leiterin Personalbetreuung Deutschland bei Stiebel Eltron. So spielt der Hersteller als Spezialist für Wärmepumpen eine sehr wichtige Rolle in Bezug zur Energiewende. Mit dem REPowerEU-Plan hat die Europäische Union auf die russische Invasion in die Ukraine reagiert. In erster Linie will Europa von Energieimporten unabhängig werden. Dazu gehören eben auch die Wärmepumpen. Bis zum Jahr 2030 will man 60 Millionen Wärmepumpen in Europa installieren.