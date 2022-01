Erhöhter Mindestlohn im Baugewerbe gefährdet Tarifautonomie

News | Frank Kessler | 31.01.2022

Der von der Koalition geplante Mindestlohn von zwölf Euro untergräbt die Tarifautonomie und führt zu höheren Baukosten. Eine aktuelle Umfrage unter 15 Verbänden der Bauwirtschaft ergab, dass sich die Mindestlohnerhöhung auf das Tarifgefüge für die einfachen Bautätigkeiten auswirke. Nicht betroffen seien dagegen die höher liegenden Tariflöhne der Facharbeiter. Die Erhöhung des Mindestlohns soll ab Herbst 2022 umgesetzt werden.

"Die von der Ampelkoalition geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,- EUR wird aller Voraussicht nach auch zu einer Erhöhung der Baukosten in Deutschland führen." Darauf verweist der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer. Das aus 15 Verbänden bestehende Bündnis repräsentiert 360.000 Betriebe mit rund 3,4 Millionen Beschäftigten und 200.000 Auszubildenden. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass sich die geplante Anhebung des Mindestlohns auch auf die einfachsten Bautätigkeiten auswirken würde. Auf die Tariflöhne der Facharbeiter habe dies jedoch keinen Einfluss, da deren Tariflohn ohnehin höher liege. "Die geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ignoriert also bestehende tarifliche Regelungen, die mit den Gewerkschaften abgeschlossen worden sind", so Nachbauer. Gründe gäbe es dafür nicht, denn nach dem Öffentlichen Dienst ist die Bauwirtschaft ein Wirtschaftssektor mit der höchsten Tarifbindung. Neubauer befürchtet, dass der Gesetzgeber mit dieser Erhöhung ins Tarif-Handwerk pfuschen würde.

Auch Handwerkskammern kritisieren die Erhöhung vom Mindestlohn

Die Handwerkskammer Halle übt ebenfalls Kritik an der geplanten Erhöhung der Mindestlöhne. "Nicht die verordnete Lohnhöhe ist in Kritik, sondern die Art und Weise, wie die Bundesregierung in die Tarifautonomie, die im Handwerk von der Innung und der zuständigen Gewerkschaft wahrgenommen wird, eingreift", stellt Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle fest. Seit Jahrzehnten ist es Praxis, dass sich die Tarifparteien in den Regionen verständigen und die Rahmenbedingungen für Betriebe und Beschäftigte festlegen. Darauf nimmt auch die Expertenkommission Rücksicht. Kritisch sieht die Handwerkskammer Magdeburg, dass der Mindestlohn bereits in diesem Jahr angehoben werden soll. "Die Politik hat der Mindestlohnkommission eine gesetzliche Aufgabe gegeben”, erinnert Handwerkskammerpräsident Hagen Mauer. “Und diese Kommission wird jetzt von der Politik vorgeführt. Die Politik bricht so nicht nur ihre Versprechen, sondern sie hält sogar ihre eigene Gesetzgebung nicht mehr ein". Weiter betont er, dass die Bundesregierung damit in den Mindestlohn eingreife. Zusätzlich würde die Erhöhung auf zwölf Euro die ohnehin schon durch Corona angespannte Lage der Betriebe überfordern. Nicht jeder Betrieb würde das verkraften.