Erstmals achtstöckiges Gebäude in Holz-Hybridbauweise erbaut

Frank Kessler | 29.06.2023

Vergangene Woche wurde das Dach des achtstöckigen Holz-Hybrid-Bauwerks geschlossen. Damit ist der Rohbau in Holz-Hybridbauweise fertiggestellt. Der Bau des kompletten Gebäudes hat rund zwei Wochen gedauert und hat damit nicht nur in der kleinen Gemeinde Lustenau in Österreich durchaus für Aufsehen gesorgt. Denn in Massivbauweise hatte die Bauzeit allein für ein Stockwerk schon drei Wochen betragen. Außerdem bedeutete es für die Anwohner eine reduzierte Staubentwicklung und weniger Einschränkungen.

Holz-Hybridbauweise-Bauweise erregte Aufsehen

Bereits bei der Errichtung der betonierten Teile des Gebäudes gab es Aufsehen. Das Stiegenhaus inklusive der Trennwände entstand mit der sogenannten Gleitschalung. "Diese Schalungstechnik wird im Ländle vielleicht alle zehn Jahre einmal verwendet", erklärt Jauk. "Obwohl dank dieser innovativen Bauweise die Realisierung des aus Brandschutzgründen vorgeschriebenen Betonkerns mit der stattlichen Höhe von 21 Metern gerade einmal fünf Tage braucht." Das würde normalerweise bis zu drei Monate dauern.

Vorteile der Holz-Hybridbauweise gezielt einsetzen

Insgesamt werden mit der Holz-Hybridbauweise vier Baukörper und eine attraktive Außengestaltung errichtet. Das gibt viel Platz für die Fußgänger und Radfahrer und außerdem erhöht sich die Wohnqualität durch viel Baumbepflanzung. Neben der Holz-Hybridbauweise mit 26 Mietwohnungen gibt es eine vierstöckige Wohnanlage mit 13 geförderten Mietwohnungen und ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude mit 28 Mietwohnungen mit Kaufoption. Im vierten Gebäude sollen 29 Eigentumswohnungen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt Photovoltaikanlagen und begrünte Dächer. Als Ergänzung gibt es vielfältige Gewerbeeinheiten und ein breites Angebot an Gastronomie. Mit der Holz-Hybridbauweise wird ein Lebensraum zum Wohlfühlen geschaffen, mit langfristig kalkulierbaren Preisen.