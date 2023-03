Fachkräfte: Entlassungen am Bau bewirken dauerhaften Verlust

News | riethmueller | 02.03.2023

Dem Baugewerbe steht ein "Gastro-Effekt" bevor. Denn immer mehr Bauprojekte werden aktuell aufgrund der hohen Kosten auf Eis gelegt. Das führt wiederum dazu, dass Fachkräfte entlassen werden und sich auch in anderen Branchen umsehen. Doch sind sie erst einmal weg, kommen sie in der Regel nicht wieder. Das verschärft die Krise noch. Denn aktuell fehlen nach wie vor bundesweit 700.000 Wohnungen.



Obwohl rund 700.000 Wohnungen fehlen, stockt der Wohnungsbau. Im letzten Jahr ist der reale Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent zurückgegangen. Für die Industriegewerkschaft Bau-Agrar-Umwelt (IG Bau) ist das alarmierend. "Eigentlich müsste es deutlich mehr Wohnungsbau geben - mehr Neubau, mehr Umbau, mehr Sanierungen”, wundert sich IG Bau-Vorstandsmitglied Carsten Burckhardt. “Stattdessen rutschen gerade im Wohnungsbau die Auftragseingänge weg. Immer mehr Akteure ziehen sich zurück - nicht nur börsennotierte Unternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen, auch einige kommunale, genossenschaftliche und kirchliche Wohnungsgesellschaften legen zur Zeit Bauprojekte auf Eis". Er betont weiter, dass bundesweit 700.000 Wohnungen fehlen und es das größte Wohnungsdefizit seit rund 30 Jahren sei.

Steigende Not am Wohnungsmarkt

Die Bauwirtschaft ist aufgrund der Lage verunsichert. Jetzt heißt es, entgegenzusteuern. Noch sind die Auftragsbücher voll und der Bedarf an Wohnraum ist groß. Gebraucht werden energetisch sanierte Bestandsgebäude, Schulgebäude und der Ausbau der Infrastruktur. Fehler dürfen jetzt nicht passieren. Das bedeutet auch, dass die Bauarbeiter nicht entlassen werden dürfen. Diese seien eine wertvolle Ressource, die über Jahre hinweg aufgebaut wurde. Auf keinen Fall dürfe das aufs Spiel gesetzt werden, denn sonst erlebe die Bauwirtschaft den "Gastro Effekt". Wer erst einmal gegangen ist, kommt auch im Notfall nicht wieder zurück. Das beste Beispiel sind die Lockdowns während der Pandemie in der Gastronomie. Die abgewanderten Fachkräfte haben in der Regel andere Jobs gefunden, die sie nicht mehr aufgeben wollen.

Staat muss zum Wohnungsbau animieren

Bund und Länder sind besonders gefragt. Sie müssen dafür sorgen, dass das Bauen erleichtert und gefördert werde. Aber auch das Bauen im Bestand sollte vereinfacht werden. Alte Vorschriften, die das Um- und Neubauen verhindern, müssten ausgemistet werden. Der Staat sei jetzt gefordert. Er müsse vor allem die kommunalen und kirchlichen Wohnungsunternehmen dazu animieren, Wohnungen zu bauen. Gefragt seien bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen. Dazu bedarf es auch einer neuen Förderung. Das Material ist vorhanden, allerdings darf man Fachkräfte nicht gehen lassen, sondern muss ihnen einen Anreiz bieten. Wird der Wohnungsbau im Stich gelassen, dauert es sehr lange, bis sich dieser wieder erholt. Die Fachkräfte sind dann jedoch abgewandert.