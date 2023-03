Fachkräftemangel am Bau: Warum höherer Lohn keine Lösung ist

News | Frank Kessler | 28.03.2023

Der Fachkräftemangel in der Baubranche hält weiter an. Es gibt jedoch immer noch Debatten darüber, ob es wirklich einen Mangel an Fachkräften gäbe. Manche behaupten sogar, dass die Arbeitgeber einfach mehr bezahlen müssten, um freie Stellen besetzen zu können. Zahlen belegen jedoch, dass auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich ein Mangel an qualifizierten Fachkräften existiert. Außerdem gehen in diesem Jahr mehr Menschen in den Ruhestand als jüngere nachrücken.

Es existiert teilweise die Meinung, dass der Fachkräftemangel ein Märchen sei und höhere Löhne und Gehälter Abhilfe schaffen könnten. Das ist sogar die Überzeugung einiger Wirtschaftsforschungsinstitute. Doch wenn behauptet wird, dass der Mangel an Fachkräften überhaupt nicht existiere, dann ist das schlichtweg ein Irrtum. Zuletzt waren es 630.000 Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt fehlten. Das beweist die Fachkräftedatenbank des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Demnach wird deutlich, dass es in der Gesamtwirtschaft 1.339.000 offene Stellen für Fachkräfte gibt, aber nur 968.000 qualifizierte Arbeitslose. Obendrein stimmt das Angebot und die Nachfrage in manchen Regionen nicht überein.

In 2023 gehen mehr Arbeitnehmer in Rente, als jüngere nachkommen

Im Grunde genommen fehlen noch mehr Arbeitskräfte, die qualifiziert sind. Zum Beispiel kann ein Softwareentwickler nicht als Bauingenieur arbeiten oder umgekehrt. So kommt es zu diesen 630.000 fehlenden Fachkräften. Zu guter Letzt kommt noch hinzu, dass in diesem Jahr 260.000 Beschäftigte in Rente gehen und weniger junge Menschen nachrücken. Diese Tendenz ist steigend. An dieser Tatsache können auch höhere Löhne und Gehälter nichts ändern. So können weder die benötigten Qualifikationen entstehen, noch die Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt verändert werden. Eine Umfrage des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (ifo-Institut) hat ergeben, dass deutsche Unternehmen drei bis vier Monate nach Fachkräften suchen. Das gaben 37,5 Prozent der Personalleiter an, die das Ifo-Institut befragt hat. 25,1 Prozent konnten eine freie Stelle innerhalb von zwei Monaten mit einer Fachkraft besetzen. Rund 17,2 Prozent waren sogar innerhalb von vier Wochen erfolgreich. "Deutlich verkürzen können Unternehmen die Zeit, wenn sie sich als Arbeitgeber positionieren, der auf Vielfalt in der Belegschaft achtet", sagt Julia Freuding aus der ifo-Niederlassung in Fürth.

Fachkräftemangel mit gezielter Stellenanzeige begegnen

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müssen also die Unternehmen die Stellenanzeigen entsprechend formulieren. Eine gezielte Ansprache von einer Gruppe von Bewerbern ist dabei besonders wichtig. Firmen, die auf die angesprochene Vielfalt achten, besetzen ihre Stellen deutlich schneller. Das sind 47,8 Prozent innerhalb von zwei Monaten und 17,7 Prozent innerhalb von vier Wochen. "Vielfalt bei der Stellenbesetzung dient den Unternehmen immer häufiger als Mittel gegen den Fachkräftemangel", sagte Freuding. In den letzten Jahren ist die Belegschaft bereits vielfältiger geworden. Das ist in Zeiten von Fachkräftemangel von besonderer Bedeutung.