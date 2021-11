Fachkräftemangel begegnen - Attraktivität vom Bau verbessern

News | Frank Kessler | 15.11.2021

Noch immer herrscht hoher Fachkräftemangel. Das hat eine aktuelle Studie kürzlich bestätigt. Doch die Studie ergab noch etwas anderes: Über mangelnde Aufträge kann sich das Baugewerbe nicht beschweren. Die Auftragsbücher sind voll und haben eine Reichweite für mehrere Monate. Da kommt Partystimmung auf und das in Zeiten der Pandemie. Doch anstatt über mangelnde Fachkräfte zu jammern, sollten die Arbeitsbedingungen im Baugewerbe verbessert werden.

"Ich kann das ewige Gejammer der Bauunternehmer nicht mehr hören”, erklärt Carsten Burckhardt, im Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) für das Bauhauptgewerbe zuständig. “Ja, es gibt Lösungen dazu, und die Unternehmen haben es selbst in der Hand, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu halten und sogar zu gewinnen." Die neuste Studie des ifo-Instituts ergab, dass 34,1 Prozent der Unternehmen im Hochbau und 36,8 Prozent der Tiefbauunternehmen über den Mangel an Fachkräften klagen. Burckhardt fordert daher, die Schuld nicht im gesellschaftlichen Ansehen zu suchen und den Menschen nicht vorzuhalten, dass sie sich nicht mehr die Hände schmutzig machen wollen. Stattdessen sollten die Bauunternehmen lieber dafür sorgen, dass die Lohn- und Gehaltstarifverträge auch eingehalten werden. Denn die Unternehmen, die so verfahren, hätten keine nennenswerten Probleme. Ein gelernter Facharbeiter mit einer dreijährigen Ausbildung bekommt laut Tarifvertrag im Westen zwischen 19,66 Euro und 21,48 Euro Tariflohn in der Stunde. Im Osten von Deutschland liegt der Tariflohn zwischen 18,83 Euro und 20,53 Euro. Würden diese Löhne auch gezahlt werden, dann könnte das Baugewerbe an Attraktivität bei den jungen Menschen gewinnen. “Wenn dann noch ordentliche, moderne, familienfreundliche Arbeitsbedingungen geboten werden, dann sei die Branche so richtig sexy und wettbewerbsfähig gegenüber anderen Branchen", so Burckhardt.

Fachkräftemangel trotz voller Auftragsbücher

Die ifo-Studie ergab auch, dass die Auftragsbücher voll sind. Im Tiefbau erreichen die Auftragsbestände eine Zeitspanne von 3,8 Monaten. Im Hochbau liegt die Zahl sogar bei 5,2 Monate. Für Buckhardt ist es daher unverständlich, dass die Unternehmen nicht in der Lage seien, sich darüber zu freuen. Die Löhne und Gehälter müssten steigen und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Würden sich mehr Frauen und Männer für eine Karriere am Bau entscheiden, könnten die vielen Aufträge schnell abgearbeitet werden und so der Fachkräftemangel beseitigt werden.