Fachkräftemangel bremst Wachstum Baugewerbe stärker als Corona

Die Corona-Pandemie hat den Fachkräftemangel in den letzten Monaten deutlich in den Hintergrund gedrängt. Doch durch das Hochfahren der Wirtschaft macht sich der Mangel an Fachkräften vielerorts wieder erheblich bemerkbar. Eine aktuelle Studie macht deutlich, wo die Fachkräfteengpässe tatsächlich liegen und wie sich das Thema bis zum Jahr 2040 auswirken kann. Es wird aber auch klar, dass die meisten Engpässe vor allem im Baugewerbe bestehen.

Wenn nicht ausreichend gegengesteuert wird, dann endet das Wachstum der deutschen Wirtschaft bis zum Jahr 2040. Das ist das bedrohliche Ergebnis eine aktuelle Studie von KfW Research. Denn in fast allen Berufen wird bis dahin ein immer höherer Mangel an Fachkräften erwartet. Offene Stellen in den betroffenen Branchen sind heute schon in der Regel länger als 160 Tage vakant. Die Corona-Krise hat das für einige Zeit in Vergessenheit geraten lassen. Mit dem Hochfahren der Wirtschaft werden diese Herausforderungen jedoch wieder verstärkt zu spüren sein.

Mehr Initiative von Wirtschaft und Staat gefordert

"Die deutsche Wirtschaft kann dem Fachkräftemangel und der Produktivitätsschwäche vor allem mit mehr Investitionen, Innovationen und Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen entgegenwirken”, ist sich KfW-Chefvolkswirtin Dr. Fritzi Köhler-Geib sicher. "Diese Zutaten benötigt unsere Wirtschaft auch, um die Corona-Krise und ihre Folgen möglichst schnell zu überwinden". So wird für die kommenden Jahre mehr Initiative vom Staat und der Wirtschaft gefordert. Das gilt über die Landesgrenzen hinaus und betrifft ganz Europa, erklärt Köhler-Geib weiter. Klimaschutz, Krisenfestigkeit und Produktivitätssteigerungen sind deshalb die ausschlaggebenden Handlungsfelder.

Wodurch Fachkräftemangel entsteht

Die zentralen Ursachen für den Mangel an Fachkräften sind die demografische Entwicklung und die abnehmenden Produktivitätszuwächse. Seit dem Jahr 2004 hat die deutsche Bevölkerung um zwei Millionen Menschen abgenommen. Damit reduziert sich automatisch auch das Fachkräfteangebot. Die Folgen sind Engpässe im Güter- und Dienstleistungsangebot und dass immer weniger Berufstätige immer mehr Rentner versorgen müssen.

Investitionen, Innovationen und Digitalisierung helfen im Kampf gegen Fachkräftemangel

Zurzeit gilt es aber, zunächst die Corona-Krise zu bewältigen. Die Wirtschaft muss jedoch auch einen Teil der Verantwortung übernehmen. Durch eine konzertierte Aktion der Verbände könnte dem entgegen gesteuert werden. Eine Mobilisierung der Mittel für die Schutzausrüstung oder um die Test- und Impfstoffentwicklung voranzutreiben wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nur durch mehr Investitionen, mehr Innovationen und mehr Digitalisierung kann eine höhere Produktivitätssteigerung erreicht werden und der Fachkräftemangel verringert werden.