Frauen am Bau: Noch immer diskriminiert und schlecht bezahlt

Frank Kessler | 08.03.2023

In den alten Bundesländern durften bis zum Jahr 1994 keine Frauen im Bauhauptgewerbe arbeiten. Doch auch nach der Abschaffung des gesetzlichen Beschäftigungsverbots hat sich wenig verändert. So bieten sich aktuell eine gute Gelegenheit, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Frauen am Bau aufmerksam zu machen. Hintergrund ist, dass die Frauen noch immer diskriminiert werden, weil sie für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen, als ihre männlichen Kollegen.

Der. 7. und 8. März sind geprägt vom "Tag der gleichen Bezahlung" (Equal Pay Day) und dem internationalen Frauentag. "Frauen bekommen für die gleiche Arbeit oftmals immer noch weniger Lohn und Gehalt als Männer, und Frauen werden immer noch von Arbeitgeber*innen diskriminiert", sagt Ulrike Laux, Bundesvorstandsmitglied der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Im vergangenen Jahr haben die Frauen in Deutschland rund 18 Prozent in der Stunde weniger verdient, als ihre männlichen Kollegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Der Stundenlohn der Frauen betrug im Durchschnitt 20,05 Euro. Das sind 4,31 Euro weniger als bei den Männern. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit auf dem viertletzten Platz.

Zu wenig Frauen in Männerberufen

Da ist es kaum verwunderlich, dass noch immer zu wenig Frauen in Männerberufen arbeiten. Im Baugewerbe sind es sogar unter zehn Prozent. "Es herrscht immer noch der Irrglaube, Frauen wollten nicht im Handwerk oder am Bau arbeiten, weil es zu anstrengend oder gar ein zu ‘schmutziges Umfeld’ sei”, erklärt Laux, die bei der IG BAU für den Bereich Frauen zuständig ist. “Die Frauen in der IG BAU wissen das besser, viele haben Erfahrungen eines frauenfeindlichen Umgangs gemacht." Die jungen Frauen gaben an, dass bei den weiblichen Auszubildenden die Regeln zu kompliziert seien. Leider gibt es für Frauen am Bau immer noch zu viele Einschränkungen und Hürden.

Starke Frauen braucht der Bau

"Frauen können Handwerk! Stellt das heutzutage eigentlich noch irgendjemand infrage?”, fragt daher Ina-Maria Heidmann, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachen. “Schon bei früheren bahnbrechenden Erfindungen sind Frauen die wahren Pioniere ihres Handwerks gewesen - gewerkeübergreifend." Dachdeckerinnen, Glaserinnen, Tischlerinnen und Bauingenieurinnen sind in der Baubranche gesucht. Nur rund drei Prozent aller Auszubildenden sind Frauen. Gleichzeitig gehen die Zahlen der Studienanfängerinnen für ein Bauingenieursstudium zurück. Eine stärkere Öffnung für Frauen am Bau ist unbedingt notwendig. Nicht zu vergessen sind auch die hochkarätigen Karrieremöglichkeiten. Wichtig ist, zu zeigen, dass der Bau viele Möglichkeiten für Frauen bietet.