Handwerk fordert mehr Recycling ohne Bürokratie

Bereits zum zweiten mal fand Ende 2019 in Berlin die TECH IN CONSTRUCTION statt, die erste Startup-Messe für baurelevante Tech-Startups. Die Kollegen von SHK-TV haben darüber eine sehr interessante Reportage gedreht. Wer nun selbst mit dabei sein möchte, sollte sich bereits den 23. - 25. September 2020 im Kalender markieren.

Auch das Handwerkscamp findet im Jahr 2020 wieder statt. Zum vierten mal treffen sich am 28./29. März 2020 an zwei Tagen engagierte Handwerkerinnen und Handwerker und tauschen sich über aktuelle Themen im Bauhandwerk und die Digitalisierung am Bau aus.

