Höhere Kosten drohen - Gerüstbau nur noch für Selbstnutzung

News | Frank Kessler | 04.03.2021

Das Baugewerbe kritisiert die geplante Änderung der Handwerksordnung. Demnach sollen Fachhandwerker wie Maurer, Stuckateure und Betonbauer nur noch selbst genutzte Gerüste kostenfrei aufstellen dürfen. Bei einer Nutzung durch Dritte ist eine kostspielige Ausnahmegenehmigung oder die Beauftragung eines Subunternehmers nötig. Obwohl die Fachhandwerker durch die Meisterausbildung die nötigen Fähigkeiten zum Aufstellen eines Gerüstes besitzen, drohen folglich höhere Kosten.

Durch die angekündigte Novelle der Handwerksordnung (HwO) dürfen Baufachbetriebe künftig nur noch für eigene Arbeiten Gerüste aufstellen. Werden die Gerüste anschließend anderen Gewerken zur Verfügung gestellt oder sogar ausschließlich für diese aufgestellt, müssen in Zukunft Ausnahmegenehmigungen beantragt werden. Die Kosten für die Ausnahmegenehmigungen liegen bei mehreren tausend Euro. Schon jetzt zeigt sich, dass die Handwerkskammern zurückhaltend mit Ausnahmegenehmigungen sind. Die Baufachbetriebe, die bisher Gerüste bauen dürfen, müssen daher künftig ihre Arbeitsabläufe ändern und Subunternehmer beauftragen.

Höhere Baukosten wären die Folge

"Dies bedeutet für meinen Stuckateurbetrieb eine wirtschaftliche Einschränkung, da wir dann zukünftig nur noch für eigene Arbeiten Gerüste stellen dürften und nicht mehr als Dienstleistung für Dritte”, kritisiert Stuckateurmeister Peter Scheidel, Landesfachgruppenleiter Ausbau und Fassade im Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen (VbU). “Das Beantragen von Ausnahmegenehmigungen erzeugt unnötige Kosten und Bürokratie". Weiter betont er, dass dann sogar bei kleineren Arbeiten die Kosten steigen würden. Das wirke sich insbesondere auf Tätigkeiten zur Wärmedämmung und dadurch auf die Gebäudeeigentümer aus. Die geplante Änderung der HwO müsse daher dringend zurückgenommen werden.

Meisterausbildung befähigt für Gerüstbau

Eine VbU-Blitzumfrage hat ergeben, dass mit rund 13 Prozent nur jeder achte Baufachbetrieb die Dienste eines externen Gerüstbauers in Anspruch nimmt.Knapp die Hälfte der Baufachbetriebe nutzt das Gerüst ausschließlich für sich selbst. Ein gutes Drittel (35 Prozent) stellt Gerüste für sich selbst und andere Gewerke auf. Diese Möglichkeit ist bis jetzt nur in der Begründung des Entwurfs angesprochen, jedoch nicht im Handwerksrecht verankert. Das kann später Probleme in der Praxis verursachen und zu Streitfällen führen. Rund fünf Prozent der Baufachbetriebe in Hessen erstellt Gerüste ausschließlich als Dienstleistung für Dritte. Das muss auch so bleiben, betont der VbU und fordert im Sinne der Bauwirtschaft und der Verbraucher die Streichung von Artikel zwei des Fünften Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften. Schließlich habe ein Baufachhandwerker, wie ein Stuckateur, aufgrund seiner Meisterausbildung für den Gerüstbau die notwendigen Fachkenntnisse. Der Gerüstbau gehöre nun mal zum Bauhandwerk und das solle auch so bleiben.