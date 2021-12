Impfen durch Betriebsärzte - Baugewerbe fordert Gleichstellung

News | Frank Kessler | 01.12.2021

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die 3G-Regel zu kontrollieren. Das bedeutet gleichzeitig eine Verlagerung von staatlichen Aufgaben in die Betriebe. Gleichzeitig wird ein allgemeines Hochfahren der Kampagne für das Impfen gefordert. Die Betriebsärzte könnten dabei mit Impfungen auf der Baustelle der Kampagne einen gewaltigen Schub geben. Doch es könne nicht angehen, dass die Arbeitgeber die Kosten dafür tragen müssen. Eine Gleichstellung mit niedergelassenen Ärzten wird deshalb gefordert.

Geimpft, genesen, getestet - Obwohl die Arbeitgeber zur Kontrolle der 3G-Regel verpflichtet sind, haben Betriebsärzte immer noch eine mindere Stellung und sind den niedergelassenen Ärzten bei den Impfungen nicht gleichgestellt. "Die aktuelle Corona-Situation erfordert ein Hochfahren der Impfkampagne; d.h. jeder Arzt und jede Ärztin sollte seinen beziehungsweise ihren Beitrag dazu leisten”, findet Felix Pakleppa, der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf die Betriebsärzte in der Bauwirtschaft. “Daher kann es nicht sein, dass Arbeitgeber die Impfungen ihrer Mitarbeiter selbst bezahlen müssen, wenn diese durch die Betriebsärzte vorgenommen werden." Pakleppa betont weiter, dass mit dem Impfen durch Betriebsärzte die Impfkampagne einen gewaltigen Schub bekommen würde.

Im Baugewerbe können auch mobile Impfstationen auf den Baustellen impfen

Weiter erklärt Pakleppa, dass auch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) auf den Baustellen Impfungen vornehmen könne. Mit Bussen könnten die Baustellen angefahren werden und die Beschäftigten dort vor Ort geimpft werden. Vorstellbar wäre es auch, dass das Angebot von Mitarbeitern aus anderen Unternehmen in Anspruch genommen werden würde. Das setzt jedoch die Kostenübernahme voraus. So könnten staatliche Aufgaben durch die Einführung der 3G-Regel und der Kontrollpflicht durch die Arbeitgeber nicht in die Firmen verlagert werden und gleichzeitig auch die Betriebe zur Zahlung der Kosten für die Impfung ihrer Beschäftigten verpflichtet werden, kritisiert Pakleppa.

Abrechnung der Betriebsärzte über die kassenärztliche Vereinigung gefordert

Ähnliche Beanstandungen äußert auch der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller. Das Problem sei, dass die Betriebsärzte nicht über die kassenärztliche Vereinigung abrechnen dürfen. Die Impfkosten müssen folglich die Unternehmen tragen. Dabei wollen die Betriebe, dass ihre Mitarbeiter schnellstens geimpft oder auch geboostert werden. Nicht nur die niedergelassenen Ärzte können ihren Beitrag dazu leisten, sondern auch die Betriebsärzte. Sollten die Arbeitgeber die Impfungen der Mitarbeiter bezahlen müssen, dann könnte die Impfung ausgebremst werden. Daher fordert Möller, dass die Impfungen analog wie bei den niedergelassenen Ärzten abgerechnet werden. Das gelte auch für das Impfen durch die Berufsgenossenschaften. Der Abrechnungsbürokratismus ist in der jetzigen Situation mehr als hinderlich. Möller betont, dass die BG Bau jederzeit mit mobilen Impfteams auf den Baustellen anrücken könne, um die Mitarbeiter zügig zu impfen.