Kritik an Serieller Sanierung - Bauhandwerk nur noch Schrauber

News | Frank Kessler | 12.02.2021

Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Entwurf einer Richtlinie zur Bundesförderung Serielle Sanierung vorgelegt. Das Bauhandwerk kritisiert seine darin untergeordnete Rolle. Denn die gegenwärtige Fassung berücksichtigt zu stark die Industrie und degradiert das Handwerk zum montierenden Gehilfen für die Industrie. Außerdem sollte die Förderung auch die unterschiedlichen Betriebsgrößen berücksichtigen, denn ein großer Teil der Betriebe hat weniger als zehn Mitarbeiter.

Der neue Entwurf zur Bundesförderung Serielle Sanierung erhitzt die Gemüter. "Das Handwerk findet darin lediglich Platz als ‘montierender Erfüllungsgehilfe’ der Industrie”, kritisiert Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), anlässlich der laufenden schriftlichen Anhörung. “Das wird der Bedeutung des Handwerks für eine erfolgreiche energetische Sanierung des Gebäudebestandes nicht gerecht". Weiter betont er, dass dadurch Potenzial verschenkt wird. Im Grundsatz wird die Förderrichtlinie begrüßt, doch sie müsse weiterentwickelt und inhaltlich überarbeitet werden.

Bauhandwerk unterstützt über die gesamte Wertschöpfungskette

Als Träger der Energiewende fördert das Bauhandwerk innovative Lösungen in energetisch sanierten Gebäuden und steigert mit seinen Dienstleistungen im Bereich Planung, Wartung und Ausführung den Klimaschutz im Gebäudesektor. Wer erfolgreich Lösungsangebote im Bausektor entwickeln möchte, muss das Handwerk in der gesamten Wertschöpfungskette einbinden. Besonders die Einrichtungen der Handwerksorganisationen, wie zum Beispiel die Innungen, die Handwerkskammern, die Verbände und die angeschlossenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen müssten in den Kreis der Antragsberechtigten mit aufgenommen werden.

Berücksichtigung unterschiedlicher Betriebsgrößen für Serielle Sanierung

Angeraten wurde ebenfalls, dass die Förderung Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsgrößen nimmt. Ein großer Teil der Handwerksbetriebe beschäftigt schließlich weniger als zehn Mitarbeiter. Auch diese kleinen Unternehmen sollten von der Förderrichtlinie berücksichtigt und angemessen unterstützt werden. Nur so könne der Betriebsstruktur im Handwerk Rechnung getragen werden.

Es gäbe aber auch bei der Stringenz der Richtlinie ein gewisses Verbesserungspotenzial. Die technischen Details, wie sie bereits in der Förderrichtlinie erwähnt werden, sollten in den zur Richtlinie gehörenden Merkblätter mit aufgeführt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Integration von PV-Modulen in Dachelementen. Während des laufenden Förderungsprogramms könnten die Merkblätter entsprechend den neuesten Erkenntnissen angepasst werden.

Serielle Sanierung sollte im Bauhandwerk gefördert werden

Außerdem sollte die serielle Sanierung selbst gefördert werden, sofern sie durch KMU ausgeführt wird. Somit könnte die Bundesförderung tatsächlich den kompletten Prozess der Markteinführung unterstützen. Dazu ist es aber notwendig, dass das Handwerk stärker mit eingebunden wird.