Lösung für teures Baumaterial - Bund prüft Preisgleitklausel

News | Frank Kessler | 03.06.2021

Die Preise für Baumaterial steigen immer weiter. Das stellt die Bauunternehmen vor große Herausforderungen, weil sie zu wesentlich höheren Preisen als ursprünglich kalkuliert einkaufen müssen. Gegenüber den Bauherren sind sie aber an die zuvor vertraglich vereinbarten Preise gebunden. In jedem neuen Vergabeverfahren vom Bund soll nun geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Preisgleitklausel vorliegen. Diese soll es den Bauunternehmen ermöglichen, einen Teil der gestiegenen Kosten an die Bauherren weiterzugeben.

Weil die Preise für Baumaterial in den letzten Monaten enorm gestiegen sind und aktuell kein Ende in Sicht ist, hat die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) zusammen mit weiteren Spitzenverbänden bei den Ministerien eine sogenannte Preisgleitklausel gefordert. Diese soll den Bauunternehmen ermöglichen, einen Teil der Kosten an die Bauherren weiterzugeben. Erfreulicherweise kam nun eine positive Antwort aus dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Bei jedem neuen Vergabeverfahren des Bundesministeriums wird in Zukunft geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln vorliegen. Das teilte das Ministerium offiziell mit. Wenn in den Preisindizes des Statistischen Bundesamtes hohe Sprünge im Monat zu verzeichnen sind, dann liegen die Voraussetzungen für eine Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln vor. Die Bauunternehmen haben so die Möglichkeit, nach einem festgelegten Schema die gestiegenen Preise teilweise an die Auftraggeber durchzustellen.

Faire Lösung durch die Preisgleitklausel

"Das ist grundsätzlich eine faire Lösung", kommentiert BVMB-Geschäftsführer Recht Dirk Stauf die Entwicklung in Richtung Preisgleitklausel. So könne erreicht werden, dass bei dieser Kostenexplosion die Bauunternehmen nicht einseitig auf den Kosten sitzen bleiben. "Sie können das weder realistisch kalkulieren und abschätzen, noch können sie etwas dafür und wären andernfalls doch der Sündenbock", beklagt Stauf und erwartet, dass auch weitere öffentliche Auftraggeber sowie die Länder und Kommunen diesem Beispiel folgen. Weiterhin betont Stauf, dass auch im Verkehrsbereich mit einer gleichlautenden Regel zu rechnen sein müsste.

Lieferengpass darf keine Strafzahlungen verursachen

Unterstützung brauche die Bauwirtschaft aber auch beim Thema Bauzeit. Zurzeit sei es schwer, an das auf den Baustellen so dringend benötigte Baumaterial zu kommen. Diese Risiken sollten Auftraggeber und Auftragnehmer fair aufteilen. Stauf appelliert daher an die öffentlichen Auftraggeber, das Risiko nicht allein die Baufirmen tragen zu lassen. Schließlich müssten sie allein Verzögerungsschäden zahlen, obwohl sie dafür nicht verantwortlich seien.