Lösungen für die Baubranche: Vorfertigung im Holzbau

News | Frank Kessler | 29.03.2023

In der heutigen Zeit ist Vorfertigung im Holzbau immer mehr im Trend und in diesem Jahr sogar Fokusthema auf der Ligna 2023. Dabei hat das Bauen mit Holz gegenüber den konventionellen Bauweisen auch erhebliche Marktanteile gewonnen. Das liegt zum Teil daran, dass Holzhäuser kosteneffizienter sind. Das hat zur Folge, dass durch das Bauen mit Holz eine höhere Qualität und auch eine schnellere Bauzeit erreicht werden kann.

Bauen mit Holz hat in den vergangenen Jahren große Marktanteile gewonnen. Das spiegelt sich auch in der diesjährigen Ligna 2023 in Hannover wider. Holz ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit einer geringeren CO2-Belastung. Ein weiterer positiver Trend ist, dass Holzhäuser kosteneffizienter werden. Dieser Trend kann in Zukunft durch die Optimierung von Vorfertigungsprozessen gesteigert werden. Wände, Deckenelemente, Treppen und vieles mehr können unter kontrollierten Bedingungen vormontiert werden. Das sorgt für eine schnellere Bauzeit bei einer höheren Qualität. In den vergangenen Jahren ist Cross Laminated Timber immer beliebter geworden. Eine weitere Steigerung ist in den kommenden Jahren zu erwarten und dürfte der Branche ein Wachstum von mehr als 30 Prozent bescheren.

Nachhaltigkeit in der Baubranche erfordert Umdenken

"Nur durch industrielle Vorfertigung und die intelligente Kombination von nachhaltigen Werkstoffen wie Holz wird es gelingen, bei zunehmendem Bedarf gleichzeitig den Klimazielen und der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen", erklärt Darko Zimbakov, Executive Vice President bei WEINMANN Holzbausystemtechnik. Durch die standardisierten Prozesse werden zudem die Bauzeiten verkürzt, ohne dass die Qualität darunter leidet. Auf der diesjährigen Fachmesse zum Thema Holzverarbeitung und Holzbearbeitung wird der gesamte Vorfertigungsprozess im Holzbau von der Planung bis hin zur Baustelle erlebbar sein.

Vorfertigung im Holzbau ist das Leitthema der Ligna 2023

Das schwedische Unternehmen Randek stellt auf der Ligna 2023 seine Produkte im Bereich Vorfertigung im Holzbau vor. Das deutsche Unternehmen Reichenbacher Hamuel GmbH macht auf der Messe ebenfalls deutlich, warum das Bauen mit Holz eine so wichtige Rolle spielt. Mit den Hybrid Guided Tours in deutscher und englischer Sprache finden die speziellen Interessensgruppen den richtigen Ansprechpartner. Besucher aus der ganzen Welt finden in Hannover Lösungsvorschläge zum Thema Vorfertigung im Holzbau. Am 16. Mai 2023 findet der Zimmerertag statt, der das Thema ebenfalls im Programm hat.