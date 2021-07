Mauerwerk überzeugt - ökonomisch wie ökologisch

News | Frank Kessler | 19.07.2021

Statistischen Zahlen belegen, dass auch im vergangenen Jahr in Deutschland wieder das Mauerwerk als Bauweise favorisiert wurde. Laut einer Studie haben Mauerwerksbauten den kleinsten ökologischen Fußabdruck. So hat ein typisches Mehrfamilienhaus weniger CO2-Äquivalente als ein vergleichbares Haus in Holzleichtbauweise. Diese ökobilanziellen Vorteile ergeben sich aus der Langlebigkeit und Wartungsfreiheit von Mauerwerksbauten.

Laut der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamts waren Mauerwerksbauten im Jahr 2020 noch immer die gängigste Bauweise in Deutschland. Der Anteil im Bereich der Einfamilienhäuser lag demnach bei 72,4 Prozent, Doppelhäuser kamen auf 74,4 Prozent, auf Mehrfamilienhäuser entfielen 68,9 Prozent und auf Studentenwohnheime 54,3 Prozent. Nur beim Neubau wurde primär auf Leichtbeton, Kalksandstein, Porenbeton und Ziegel gesetzt. Somit ist jedoch trotzdem seit 2012 der Anteil der überwiegend aus Mauersteinen errichteten Wohnbauten um 38,5 Prozent gestiegen. Der Einfamilienhausbereich konnte für sich einen Zuwachs von 7,2 Prozent verzeichnen. Doppelhäuser legten um 30,3 Prozent zu. Die höchsten Steigerungen fielen auf Studentenwohnheime mit 97,5 Prozent und Mehrfamilienhäuser mit 114 Prozent.

Mauerwerk mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck

"Dass wir unsere führende Marktposition verteidigen konnten, liegt vor allem daran, dass Mauerwerk die einzige Bauweise ist, die sowohl bei der Klimaverträglichkeit als auch bei der Wirtschaftlichkeit überzeugt", so Dr. Ronald Rast, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM). Denn Mauerwerksbauten haben einen Lebenszyklus von rund 80 Jahre. Eine Studie des Beratungsunternehmen Life Cycle Engineering Experts (LCEE) hat ergeben, dass dieser den kleinsten ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Über den gesamten Lebenszyklus hinweg erzeugt es vier Prozent weniger CO2-Äquivalente als ein vergleichbares Haus mit Holzleichtbauweise. Diese Vorteile resultieren aus der Langlebigkeit und der Wartungsfreiheit. Darüber hinaus ist die Recyclingquote mit über 90 Prozent überdurchschnittlich hoch. Das gilt auch für die Wärmespeicherfähigkeit des Materials, was zu einem zwölf Prozent geringeren Bedarf an Energie führt.

Mit Mauerwerk die Klimaziele erreichen

Die Bezahlbarkeit von Wohnraum beginnt in der Regel immer mit der Wirtschaftlichkeit der Bauweise. Das Mauerwerk eröffnet hier eine Reihe von Einsparpotenzialen. Eine Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE) hat zutage gebracht, dass ein typischer Mauerwerksbau mit 1.950 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche die kostengünstigste Bauweise ist. Noch günstiger kamen nur die 25 nach dem "Kieler-Modell" gebauten Typenhaus-Projekten. Die Bauwerkskosten lagen hier bei 1.800 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Auf die nächste Bundesregierung kommen große Herausforderungen zu. Sie muss dafür sorgen, dass die Klimaziele erreicht werden und im großen Stil für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Dafür ist der Mauerwerksbau bestens geeignet, denn er ist bezahlbar, klimafreundlich und lieferfähig.