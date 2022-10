Neu im Fußbodenbau: PRiF bietet endlich einheitliche Regeln

News | Frank Kessler | 13.10.2022

Mit der Initiative Praxisgerechte Regelwerke im Fußbodenbau, kurz PRiF, wollen 15 Organisationen und Verbände anerkannte Regeln für den Fußbodenbau definieren. Fußböden sind das am meisten beanspruchte Bauteil in einem Gebäude. Das bedeutet, dass diese Bauprodukte ihren Zweck sicher und dauerhaft erfüllen müssen. In der Vergangenheit gab es dazu 115 Merkblätter, die teilweise widersprüchlich waren. Deshalb wurde jetzt diese Vereinheitlichung geschaffen.

Der Fußboden ist ein sehr stark beanspruchter Bauteil in Gebäuden. Trotzdem war Bauprodukten in der Vergangenheit nur unzureichend ein einheitliches Regelwerk unterlegt. So gab es bisher insgesamt 115 Merkblätter, die zum Teil sehr widersprüchlich waren. Mit der neuen Initiative “Praxisgerechte Regelwerke im Fußbodenbau (PRiF)” wurde nun ein Regelwerk geschaffen, um alle Merkblätter zusammenzuführen. Den beteiligten Organisationen und Verbänden ist es wichtig, dass nur Merkblätter mit einem einstimmigen Votum angenommen werden. Wolfgang Schubert-Raab, Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), unterstreicht das gemeinsame Interesse an einer Harmonisierung. Grundlage für die Zusammenarbeit sind eine gemeinsam entwickelte Absichtserklärung, sowie gemeinsam ausarbeitete Verfahrensregeln und ein Verhaltenscodex.

Was sonst noch beim Fußbodenbau wichtig und zu beachten ist

Wichtig ist dabei, dass kein Merkblatt seine Gültigkeit verlieren muss, nur weil es nicht in die Liste aufgenommen wurde. Verhaltensregeln sollen für klare Strukturen und Abläufe sorgen. Ebenso wurde ein Verhaltenscodex geschaffen und schriftlich festgelegt. Darin ist definiert, dass es einen stimmberechtigten Delegierten pro Verband gibt. Alle sieben Jahre werden die Blätter auf Aktualität überprüft. Dadurch ist die Aktualität sichergestellt. Wird die Arbeit an neuen Merkblätter begonnen, wird dies dem Arbeitskreis bekannt gegeben. Damit soll mittelfristig und vor allem natürlich langfristig eine Regelwerkssammlung entstehen, die von allen Beteiligten getragen wird und zu sicheren Fußbodenkonstruktionen führt.

PRiF soll die Zusammenarbeit fördern

Auf der Homepage der Initiative können die Interessenten sich die Liste der anerkannten Merkblätter downloaden. Der Arbeitskreis trägt zu einem fachlichen Austausch und zu einem besseren Verständnis bei. Bis jetzt sind von den Beteiligten 41 Merkblätter anerkannt worden. Es wird davon ausgegangen, dass PRiF den Planern und Ausführenden helfen wird, diese Informationen als allgemein in der Fußbodenbranche anerkannte Regelwerke nutzen zu können. Sicherlich konnten noch nicht alle Punkte beim PRiF geklärt werden, aber es wird auch in der Zukunft weiter daran gearbeitet. Besonders wichtig ist jedoch die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Praxisgerechte Regelwerke im Fußbodenbau sollen dabei hilfreich sein.