Neuer Tarifvertrag: Bauhauptgewerbe bietet Inflationsausgleich

News | Frank Kessler | 02.02.2023

Nach intensiven Verhandlungen haben sich die Tarifparteien im Bauhauptgewerbe auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Darin enthalten ist auch eine Inflationsausgleichsprämie. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags reicht über zwei Jahre. Beide Vertragsparteien sind froh, dass endlich ein Abschluss mit attraktiven Rahmenbedingungen erreicht wurde. Denn dieser Abschluss beweist auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, wie wichtig attraktive Bedingungen für die Beschäftigten in der Baubranche sind.

Quasi außer der Reihe hat das Deutsche Bauhauptgewerbe nach anspruchsvollen Tarifverhandlungen einen neuen Tarifabschluss erzielt. So einigten sich die Tarifparteien aus dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) für die Arbeitgeberseite und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) als Arbeitnehmervertretung vor allem auf einen Inflationsausgleich. So sieht der neue Tarifvertrag mit den bereits im letzten Jahr ausgehandelten Lohn- und Gehaltserhöhungen und Einmalzahlungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 eine Geldprämie zum Inflationsausgleich vor. Insgesamt gibt es 1.000 Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In diesem Jahr erhalten die Beschäftigten im Bauhauptgewerbe davon 500 Euro und im nächsten Jahr nochmals 500 Euro. Die Fachkräfte in Teilzeit erhalten anteilige Leistungen. Die Auszubildenden bekommen 300 Euro, die jeweils in Teilbeträgen für beide Jahre ausgezahlt werden.

Bauhauptgewerbe durch Inflationsausgleichsprämie weiterhin attraktiv

Dieser Tarifvertrag zeigt, dass das Bauhauptgewerbe trotz der großen Herausforderungen weiterhin für Beschäftigte ein attraktives Arbeitsverhältnis bietet. Wieder einmal mehr zeigen die Tarifvertragsparteien, dass sie zum Wohle der Baufachleute und den Unternehmen die akuten Herausforderungen sozialpartnerschaftlich lösen können. Das beweist vor allem die ausgehandelte Inflationsausgleichsprämie. Besonders im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist das ein starkes Signal für eine gesicherte Zukunft am Bau. "Fast alles ist deutlich teurer geworden, insbesondere sind die Energiekosten exorbitant gestiegen. Schon bald flattern die ersten Jahresabrechnungen der Nebenkosten ins Haus”, erinnert Carsten Burckhardt, Mitglied des Bundesvorstands der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) und zuständig für das Bauhauptgewerbe. Da komme die finanzielle Unterstützung zur richtigen Zeit. “Deshalb freut es mich sehr, dass wir, obwohl wir derzeit keine Tarifverhandlungen führen, diese zusätzlichen Zahlungen erwirken konnten."

Durchbruch im neuen Tarifvertrag bezüglich der Wegezeit-Entschädigung

Im neuen Tarifvertrag gibt es endlich auch einen Durchbruch bei der Wegezeit-Entschädigung. Dieser sieht vor, dass die Beschäftigten als Wegezeit-Entschädigung zwischen sechs und neun Euro am Tag für den Weg zur Baustelle bekommen. Sollte aufgrund der Entfernung eine tägliche Heimfahrt nicht möglich sein, dann erhalten die Beschäftigten einen pauschalen Zuschlag zwischen 18 und 78 Euro in der Woche.