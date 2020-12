Pfusch am Bau - die Hälfte aller Bauherren zeigt Mängel an

News | Frank Kessler | 11.12.2020

Ist die Qualität am Bau wirklich so schlecht? Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass die Hälfte aller privaten Bauherren mit Mängel wegen Pfusch am Bau zu kämpfen hat. Beklagt wurden außerdem Bauzeitverzögerungen. Darüber hinaus beklagten sich die Bauherren auch über die Abnahme, da bereits reklamierte Baumängel nicht beseitigt wurden. Werden diese Baumängel erst nach der Abnahme erkannt, bleiben die Bauherren oftmals auf den Schadenskosten sitzen.

Immer mehr Bauherren beklagen Baumängel während des Hausbaus. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Bauherren-Schutzbunds (BSB) hervor. "Oft liegen die Mängel in der Bauausführung, aber auch in den Bereichen Planung, Koordination und Bauüberwachung", sagt BSB-Geschäftsführer Florian Becker in einem Gespräch. Ist die Leistung nicht vertragsgemäß, dann haben die Bauherren ein Recht auf Mängelbeseitigung. Rund 34 Prozent der Befragten beklagen diesen Umstand. Außerdem muss die Bauausführung den anerkannten Regeln folgen. Schwierigkeiten ziehen sich oftmals bis zum Ende des Bauvorhabens hin. Rund 20 Prozent der Bauherren berichten von Schwierigkeiten bei der Abnahme. Der Hauptgrund liegt in der Nichtbeseitigung der Baumängel. Laut BSB ist es problematisch, dass die Bauherren auf den Kosten sitzenbleiben, wenn die Baumängel erst nach der Abnahme oder sogar erst nach der Gewährleistung bemerkt wird.

Kontrolle durch eine unabhängige Baubegleitung gegen Pfusch am Bau

Den Baufortschritt können die Verbraucher mit einer unabhängigen Baubegleitung kontrollieren. Ein externer Sachverständiger prüft die Bauausführung auf Baumängel. Der Bausachverständige ist kein geschützter Begriff, weshalb die Verbraucher bei der Suche schnell den Überblick verlieren können. Der BSB empfiehlt nicht unbedingt ein Unternehmen auszuwählen, das mit Qualitätskontrollen wirbt. Selbst zunächst seriös klingende Angebote im Internet haben meistens Verbindungen zu Vertriebsfirmen und Bauunternehmen. "Die Prüfer haben nicht die Unabhängigkeit, die der Bauherr erwarten sollte", sagte Becker. "Eine gute Baubegleitung zeichnet sich durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit von den Bauausführenden und einer nachgewiesenen Qualifikation des Sachverständigen aus."

Bauzeitverzögerungen werden ebenfalls bemängelt

Nicht nur der Pfusch am Bau und die damit verbundenen Mängel werden beklagt, sondern auch die Bauzeitverzögerungen. Rund 23 Prozent gaben an, dass sich die Fertigstellung verspätet habe. In diesem Fall rät der BSB den Bauherren, Schadensansprüche zu überprüfen. Sinnvoll sei es, die Gründe der zeitlichen Verzögerung zu hinterfragen. Die Hilfe eines Fachanwalts sollte dafür in Anspruch genommen werden. Die Begründung "Corona" ist allerdings zu schwach. Denn hat der Bauunternehmer einen zeitlichen Verzug zu verantworten, muss er auch für den Verzugsschaden aufkommen. Darunter fallen unter Umständen die doppelten Wohnkosten, die durch die Verzögerung beim Umzug entstehen.