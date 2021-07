Pilotprojekt Recyclingbeton - so wird Bauschutt direkt nutzbar

News | Frank Kessler | 13.07.2021

Statt Bauschutt aufwändig zur nächsten Deponie zu transportieren, könnte der Abbruch auch direkt auf der Baustelle zu Recyclingbeton verarbeitet werden. Dieses Prinzip verfolgt ein Münchner Bauprojekt und spart damit Ressourcen und Energie. Mit einem kürzlich fertiggestellten Pavillon aus Recyclingbeton soll der Einsatz von Recyclingbeton demonstriert und Bauträger überzeugt werden. So zeigt das Projekt, wie durch den Einsatz von recyceltem Beton das Kreislaufprinzip gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Die Politik feiert das neue Projekt Betonrecycling auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne in München. Denn dort soll der wiederverwendete Baustoff möglichst projektweit zum Einsatz kommen. Die städtische Wohnbaugesellschaft GWG hat sich als erster Bauträger dazu verpflichtet, rezykliertes Baumaterial in Zukunft zu verwenden. Der Anteil an Recycling-Material soll bei den zu errichtenden Gebäuden sehr hoch sein. So ist unter anderem auch der Neubau eines Jugendzentrums geplant, bei dem der Einsatz von Recyclingbeton dominieren soll.

Bauschutt kann direkt vor Ort recycelt werden

Immerhin spart der Einsatz von recyceltem Beton erheblich Ressourcen. Das abgebrochene Material kann direkt wiederverwendet werden, keine Abraumfläche wird unnötig mit Bauschutt befüllt und die Energie für den Transport zur Deponie wird eingespart. Dieses Projekt nimmt europaweit in der Diskussion um Recycling eine Vorreiterrolle ein. Denn der Bauschutt wird direkt vor Ort recycelt und kann in Zukunft für Neubauten wiederverwendet werden. Aus dem alten Bauschutt können so auf dem Gelände rund 200.000 Tonnen an sogenanntem R-Beton hergestellt werden.

Bauträger müssen noch vom Recyclingbeton überzeugt werden

Doch trotz aller Vorteile müssen die Bauträger von dem neuen Baustoff immer noch überzeugt werden. Um die Bedenken der Bauherren und Bauunternehmern auszuräumen, wurde ein Muster-Pavillon mit einer Grundfläche von 20 Quadratmetern gebaut. Dessen Bestandteile sind recycelter Beton mit vollständig rezyklierter Gesteinskörnung. Hergestellt wurde dieser zu 100 Prozent aus dem Abriss vor Ort. Mitwirkende des Muster-Pavillons waren Architektur- und Bauingenieursstudierende der Hochschule München (HM) unter der Leitung von Professor. Dr. Andrea Kustermann, Professor Thorsten Stengel und Professor Christoph Dauberschmidt, Fakultät für Bauingenieurwesen, und Professor Arthur Wolfrum, Fakultät für Architektur. Am 15. Juli 2021 wird der Pavillon offiziell eröffnet.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für nachhaltige Bauprojekte

Die Gestaltungsmöglichkeiten von Recyclingbeton werden durch den Pavillon direkt verdeutlicht. Vier Gruppen aus Bauingenieuren und Architekturstudierenden haben das Projekt mitgestaltet. Daraus entstand ein Sichtbeton mit jeweils vier Stützen mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Das Ergebnis zeigt, was alles möglich ist. So reichen de Möglichkeiten von fein bis rau, verspielt, plastisch oder streng.