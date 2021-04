Preisspirale bei Baumaterial - Baugewerbe befürchtet Einbruch

News | Frank Kessler | 14.04.2021

Seit Ende letzten Jahres verzeichnet das Baugewerbe deutliche Preissteigerungen bei Holz, Stahl und Dämmstoffen. Die Gründe dafür sind Materialengpässe durch die weltweite Pandemie. So wurde schon im ersten Halbjahr 2020 wegen des Einbruchs der Nachfrage die Produktion vielfach heruntergefahren. Aufgrund der erholten Konjunktur in China ist die Nachfrage schneller gewachsen als Produktionskapazitäten wieder hochgefahren werden konnten.

Gegenüber September 2020 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in der Branche Preiszuwächse bei Holz um rund 15-20 Prozent, bei Dieselkraftstoff um 20 Prozent, bei Mineralölerzeugnissen um 15 Prozent und bei Betonstahl um sogar fast 30 Prozent zu verzeichnen. Der Grund für die derzeitige Preisentwicklung vom Baumaterial ist die Corona-Krise. ”Im Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung der Pandemie wurden im ersten Halbjahr 2020 infolge des Nachfrageeinbruchs weltweit Produktionskapazitäten heruntergefahren”, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Felix Pakleppa. “Insbesondere mit dem Anspringen der Konjunktur in China im dritten Quartal 2020 wuchs die Nachfrage schneller, als weltweit die Produktionskapazitäten wieder hochgefahren werden konnten." Weiterhin betont er, dass zudem der Wintereinbruch in den USA die Wiederaufnahme der Produktion im vierten Quartal erheblich erschwert habe.

Die starke Baukonjunktur begünstigt steigende Preise von Baumaterial

Bei den in Deutschland und Europa produzierten und verbrauchten mineralischen Baustoffen sind keine Schwankungen bei der Preisentwicklung festzustellen. Der stetige Aufwärtstrend der Einkaufspreise für Sand, Kies, Zement und Beton liegt an der starken Baukonjunktur. Deshalb fordert Pakleppa vor diesem Hintergrund, Gips, Sand und Kies vermehrt wieder in Deutschland abzubauen. So könne es schließlich nicht sein, dass Baustoffe importiert werden, obwohl im eigenen Land große Mengen mineralischer Baustoffe verfügbar seien. Außerdem müsse das Recycling von mineralischen Baustoffen in Schwung kommen. Eine wichtige Vorbildfunktion haben die öffentlichen großen Auftraggeber. Die Folge wäre, dass Deutschland ganz gut stehen würde.

Baugewerbe fordert den verstärkten Abbau heimischer Baustoffe

Diese Forderung unterstützt auch der Hauptgeschäftsführer der Bauverbände Nordrhein-Westfalen, Hermann Schulte-Hiltrop. Er betont, dass NRW reich an Kies und Sand sei. Doch die Rohstoffvorkommen seien nur eingeschränkt verfügbar. Außerdem würden Folgegenehmigungen nur verzögert erteilt werden. Aufgrund dieser Engpässe sei zu befürchten, dass die Bauwirtschaft ausgebremst werde, obwohl in Deutschland genügend Mengen verfügen wären. Hier müsse dringend gehandelt werden. Nur so können Materialengpässe und Preissteigerungen verhindert werden. Das gehe aber nur, wenn auch in Deutschland wieder Gips, Sand und Kies abgebaut werden würde.