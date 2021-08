Protest im Baugewerbe - keine EU-Gelder für Baukonzerne aus China

News | Frank Kessler | 04.08.2021

Die Deutsche Bauwirtschaft wehrt sich dagegen, dass chinesische Baukonzerne mit Dumpingpreise die europäische Konkurrenz ausstechen. So könne es nicht sein, dass Staatsbetriebe aus China EU-Gelder erhalten. Denn wenn große Infrastrukturpakete aus EU-Mitteln finanziert und von staatlichen Baukonzernen aus China gebaut werden, sei das kein fairer Wettbewerb mehr. Zudem werden auf den Baustellen nicht selten der Arbeitsschutz komplett missachtet.

EU-Gelder sollten nicht in staatseigene Baufirmen aus China fließen. Dafür spricht sich Felix Pakleppa aus. Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) betont dabei, dass der faire Wettbewerb eines der zentralen Vorteile des europäischen Binnenmarktes sei. “Werden aber große Infrastrukturprojekte aus EU-Mitteln finanziert und dann von chinesischen Staatskonzernen gebaut, kann von fairem Wettbewerb keine Rede mehr sein”, so Pakleppa. “Das widerspricht grundlegend allen marktwirtschaftlichen Prinzipien, den Regeln der Fairness und den Interessen der europäischen und deutschen Bauwirtschaft." Der Grund für diese Aussage sind Berichte über die Fertigstellung der kroatischen Peljesac-Brücke. Diese wurde durch staatseigene Bauunternehmen aus China gebaut.

Bieter aus Nicht-EU-Staaten von europäischen Ausschreibungen ausschließen

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat berichtet, dass die 2,4 Kilometer lange Brücke von der kroatischen Küste bis hin zur Peljesac-Halbinsel von der EU mit 360 Millionen Euro finanziert wurde, der Bau aber von chinesischen Staatskonzernen abgewickelt wurde. Pakleppa bemängelt, dass bei großen Bauobjekten die europäischen und deutschen Steuergelder direkt in die Staatskasse von China fließen. Seiner Meinung nach werden deshalb dringen neue Spielregeln gebraucht. Diese sollen klären, ob sich Bieter aus Nicht-EU-Staaten überhaupt an Ausschreibungen in Europa beteiligen dürfen. Chinesische Dumpingpreise dürfen den fairen Wettbewerb in Europa nicht untergraben und die heimischen Arbeitsplätze damit gefährden.

Chinesischen Baukonzerne untergraben Arbeitsschutz

Zudem befürchtet Pakleppa, dass der Arbeitsschutz bei der Abwicklung durch chinesische Baukonzerne nicht eingehalten werden. So gäbe es schließlich gute Gründe dafür, dass in Deutschland und Europa hohe Standards in Sachen Arbeits- und Umweltschutz gelten. Deren Einhaltung müsse jedoch sichergestellt werden. Auch werde bei den internationalen Lieferketten strikt auf die Einhaltung der Menschenrechte geachtet. Das müsse jedoch auch bei den zunehmend steigenden Bautätigkeiten im westlichen Balkan gelten. Im Hinblick auf die Zustände auf Baustellen in Afrika, die durch chinesische Baukonzerne abgewickelt werden, sei man hierzulande sehr skeptisch.