Tarifrunde gescheitert: Malerhandwerk ohne neuen Tariflohn

News | Frank Kessler | 13.11.2022

Für die Maler und Lackierer konnte in der diesjährigen Tarifrunde für das Malerhandwerk wieder keine Einigung erzielt werden. Die Verhandlung dauerte mehr als acht Stunden und stand im Zeichen von Inflation und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Bereits am 29. August 2022 waren die Gespräche ergebnislos verlaufen. Einer der Streitpunkte war, dass die Preissteigerungen nicht an die Kunden weitergegeben werden können. Außerdem will die Gewerkschaft die Arbeitnehmer wegen der steigenden Inflationsrate entlasten.

Letzte Woche fanden erneut Tarifverhandlungen für die Maler und Lackierer statt. Wieder kam es zu keinem Ergebnis, weshalb die Verhandlung nach über acht Stunden abgebrochen wurde. Die Gespräche zwischen dem Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (BV Farbe) und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) standen wegen der hohen Inflationsrate und der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheiten unter keinem guten Stern. Zwar konnte in manchen Punkten eine Annäherung erzielt werden, doch bei zentralen Themen gingen die Meinungen weit auseinander. Die Differenzen müssen jetzt in einem Schlichtungsverfahren beigelegt werden. Die Schlichtungskommission muss innerhalb von zehn Tagen nach Anrufung zusammenkommen.

Anhaltende Differenzen bei den Tarifverhandlungen im Malerhandwerk

Schon am 29. August 2022 verliefen die Gespräche in Frankfurt am Main zwar in einer sachlichen Atmosphäre, doch die Arbeitgeber hatten darüber geklagt, dass sie die Preissteigerungen nicht an die Kunden weiterleiten können. Einig war man sich auch darüber, dass die Auftragslage zurzeit hoch sei und die Umsatzentwicklung gut verlaufe. Aus Sicht der Gewerkschaft müssten wegen der hohen Inflationsrate die Beschäftigten allerdings deutlich entlastet werden. Die Entlastungspapiere der Bundesregierung reichen bei weitem nicht aus. Die Arbeitnehmervertreter argumentierten damals, dass es auch im Sinne der Arbeitgeber sein müsse, dass das Handwerk attraktiv bleibt.

Tariflohn soll angepasst werden, um Branchenattraktivität zu erhöhen

Hört man auf die Meinung der Menschen, so sei kaum noch ein Handwerker zu finden, wenn einer gebraucht werde. Das ist richtig, denn hier zeige sich der Bedarf an Fachkräften. Den Arbeitnehmern müsste deshalb auch etwas geboten werden. Bereits Ende Mai ist der Tarifvertrag ausgelaufen und läuft aktuell noch übergangsweise weiter. Geht es nach dem Willen der Arbeitgeber, so wollen diese erst dann an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn es eine Einigung bei der betrieblichen Rente gibt. Dieses Ziel wurde zwar erreicht, aber noch immer gibt es noch keinen neuen Tarifabschluss für das Malerhandwerk. Die neueste Tarifverhandlung für das Malerhandwerk ist damit gescheitert.