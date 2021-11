Trotz guter Baukonjunktur: Bauwirtschaft mit Herausforderungen

News | Frank Kessler | 18.11.2021

Die Baukonjunktur hält sich trotz der Corona-Krise stabil. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Das beherrschende Thema in der Zukunft wird jedoch der Fachkräftemangel sein. Hinzu kommen die Steuerbelastungen und die Bürokratie. Eine besondere Unterstützung braucht auch die Aus- und Weiterbildung in der Bauwirtschaft. Aus diesem Grund wird eine Aufstockung der Berufsbildungszentren des Handwerks gefordert.

Eine aktuelle Umfrage des Baden-Württembergischen Handwerkstags (BWHT) unter 1.000 Betrieben ergab, dass auch in der Zukunft ein großer Bedarf an Fachkräften bestehen wird. Außerdem sehen viele in den Steuerbelastungen und der Bürokratie ein Hindernis. "Auch wenn die Corona-Pandemie nach wie vor das öffentliche Leben stark bestimmt, dürfen andere Themen und der Blick in die Zukunft nicht vernachlässigt werden”, erklärt BWHT-Präsident Rainer Reichhold. “Denn wie auch unsere Umfrage zeigt, stehen die Betriebe vor enormen Herausforderungen und benötigen jede erdenkliche Unterstützung, um diese zu bewältigen. Hier ist auch die Politik gefragt."

Forderung nach mehr Unterstützung für die Aus- und Weiterbildung in der Bauwirtschaft

Vor allem der Bereich Aus- und Weiterbildung braucht besondere Unterstützung. Für die 60 überbetrieblichen Ausbildungszentren in Baden-Württemberg fordert Reichhold deshalb eine finanzielle Unterstützung. Besonders auch in Gymnasien müsse die duale Ausbildung neben einer akademischen Ausbildung als gleichwertig gesetzt werden. Gymnasien dürften Praktika von handwerklichen Berufen nicht außer Acht lassen. Meister verdienten zudem die gleiche Wertschätzung wie ein Master. Ein weiterer Baustein zur Fachkräftesicherung sei ferner eine bessere Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Eine weitere große Herausforderung ist aus Sicht der befragten Betriebe auch die Bürokratie. Ständig gäbe es neue und komplexere Regelungen. Der Handwerkstag setzt sich für Bürokratieabbau ein und hat der Landesregierung ein Forderungskatalog zusammengestellt.

Baukonjunktur ist trotz Corona stabil

Trotz der Corona-Pandemie ist die Konjunktur der Bauwirtschaft immer noch gut. Ihre Geschäftslage beurteilen 42 Prozent der Betriebe demnach als gut. 38 Prozent sehen ihre Geschäftslage als befriedigend. Besonders im Wohnungsbau fallen die Umfrageergebnisse gut aus. Vier Fünftel melden hier eine gute Geschäftssituation. Zurückhaltender fallen die Umfrageergebnisse im Wirtschaftsbau, Straßenbau und öffentlichen Hochbau aus. Immerhin bezeichnet jedes zweite Unternehmen die Situation als zufriedenstellend. "Der Wohnungsbau profitiert weiterhin von einem hohen Baubedarf und äußerst niedrigen Zinsen”, bestätigt auch Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. “Dagegen hat sich der Wirtschaftsbau noch nicht vollständig von den Folgen der Pandemie erholt." Für die kommenden Monate rechnen die Bauunternehmen mit einer weiteren Stabilisierung der Geschäftslage. Die Zahl der Mitarbeiter am Bau ist in Baden-Württemberg innerhalb der letzten zehn Jahre von 87.000 kontinuierlich auf aktuell 111.000 gestiegen. Im nächsten Jahr wollen 36 Prozent der Betriebe weiter aufstocken. Fast 60 Prozent wollen die Zahl ihrer Mitarbeiter halten. Anhaltende Lieferengpässe bei den Baumaterialien bremsen jedoch die gute Baukonjunktur aus. Ein Mangel besteht spürbar bei Holz, Stahl und Kunststoffen. Außerdem sind die rapide gestiegenen Baupreise ebenfalls eine Belastung für die Bauunternehmen. Damit trotz Corona die Bauwirtschaft auch weiterhin ein Konjunkturmotor ist, sollte bei den Infektionsschutzmaßnahmen mit Augenmaß gehandelt werden. Die Politik sollte anerkennen, dass die Bauunternehmen bisher gut durch die Krise gekommen sind.