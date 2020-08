Verstöße gegen Hygiene-Regeln am Bau - alles nur Politik?

News | Roland Riethmüller | 10.08.2020

Auf den Baustellen werde die Corona-Gefahr immer häufiger ignoriert. Das ist die schwere Anschuldigung der IG BAU. Angeblich mangele es an Disziplin auf den Baustellen und der notwendigen Hygiene. Einmal sei wohl sogar das Tragen von Schutzmasken explizit verboten gewesen. Das Baugewerbe wehrt sich gegen diese Pauschalvorwürfe und erklärt, dass die Einzelfälle lediglich Meinungsmache seien, um die Verhandlungsposition der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde zu stärken.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat bei jüngsten Arbeitsschutzkontrollen von massiven Verstößen berichtet. Viele Arbeitgeber würden die Gefahren der Corona-Pandemie ignorieren und seien zum alten Verhaltensmuster zurückgekehrt. So werden oftmals die Hygiene und der Sicherheitsabstand auf den Baustellen nicht beachtet. Auch finden wieder Sammeltransporte zu den Baustellen statt. Eng beieinander sitzen dabei die Bauarbeiter in den Bullis. Das könne nicht akzeptiert werden, erklärt der Bundesvorsitzende der IG BAU, Robert Feiger. Es müssen individuelle An- und Abfahrten geschaffen werden. Ein Fall aus Norddeutschland macht sogar Furore, denn da habe sogar ein Arbeitgeber das Tragen von Schutzmasken explizit verboten. Er begründete das Verbot damit, dass dann die Brille beschlagen würde und ein vernünftiges Arbeiten nicht möglich wäre.

Völlig verantwortungsloses Handeln durch fehlende Disziplin

Feiger betont, dass auch der Schutz vor Corona zum Arbeitsschutz gehöre. Die Beschäftigten am Bau sollten kein Risiko eingehen und sich zur Wehr setzen. Oft hätten Bauarbeiter nicht einmal die Möglichkeit, sich am Waschbecken mit fließendem Wasser und Seife die Hände zu waschen. Das Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern sei ohnehin die Ausnahme am Bau, so Feiger. Besonders bei Arbeiten im Innenbau oder überall dort, wo nicht unter freiem Himmel gearbeitet wird, seien die fehlenden Hygiene-Maßnahmen absolut verantwortungslos. Feiger appelliert deshalb an alle Beschäftigten, sich an die Baugewerkschaft zu wenden und solche Anweisungen vom Arbeitgeber nicht zu akzeptieren.

Das Baugewerbe widerspricht den Vorwürfen

“Die Bauunternehmen in Deutschland haben von Beginn der Corona-Pandemie mit dem größtmöglichen Maß an Verantwortungsbewusstsein gehandelt und die Gesundheit ihrer Beschäftigten an die erste Stelle gestellt”, dementiert der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) die Vorwürfe. Das Baugewerbe sehe die Eindämmung der Corona-Pandemie als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der jeder Einzelnen seinen Beitrag zu leisten habe. Dazu gehöre die Einhaltung der Abstandsregeln sowie die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes überall dort, wo keine Mindestabstand eingehalten werden könne.

Strenge Einhaltung der Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen am Bau

“Das Selbstverständnis der größtenteils inhabergeführten Familienunternehmen des Baugewerbes bedingt, dass sich diese mit aller Kraft der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenstellen und für die Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen eintreten”, erklärt der ZDB und fordert die Gewerkschaft auf, auch die Beschäftigten stärker in die Pflicht zu nehmen. Denn aufgrund der insgesamt steigenden Infektionen könne nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen auch auf Baustellen zur Übertragung kommen könne. Trotzdem belegen die aktuellen Zahlen, dass Übertragungen des Coronavirus hauptsächlich im privaten Bereich vor allem auf Urlaubsrückkehrern aus Risikogebieten zurückzuführen seien.

Bedauerliche Einzelfälle nicht repräsentativ für die gesamte Baubranche

Überhaupt seien laut Aussage der Berufsgenossenschaft BG Bau, die für die Überprüfung der Einhaltung der Arbeitsschutzstandards zuständig ist, bei knapp 90 Prozent der Betriebe überhaupt keine Verstöße gegen die Hygieneregeln beanstandet worden. Im Gegenteil, die Bedingungen auf den Baustellen hätten sich im Vergleich zur Situation vor der Corona-Krise eher verbessert.

“Es ist bedauerlich, dass die Gewerkschaft mit derartigen Pauschalvorwürfen die ganze Branche in Verruf bringen möchte”, erklärt der ZDB und erinnert daran, dass sich noch vor wenigen Wochen die Sozialpartner gemeinsam zur Einhaltung der Arbeitsschutzstandards stark gemacht hätten. So sei es sehr unverhältnismäßig, dass die IG BAU aufgrund von Einzelfällen die gesamte Baubranche diskreditieren möchte. Dabei entstünde eher der Eindruck, dass die Vorwürfe der Gewerkschaft nur deshalb vorgebracht werden, um deren Verhandlungsposition in der laufenden Tarifverhandlung im Bauhauptgewerbe zu stärken.