Wandel am Bau: Kaum noch Produktentscheidung vom Installateur

News | Frank Kessler | 26.01.2021

Das Handwerk verliert mehr und mehr seine Beratungkompetenz und damit die Chance zur Einflussnahme bei der Produktentscheidung. So informieren sich laut einer aktuellen Studie die privaten Auftraggeber über Badmöbel oder andere Sanitärprodukte nicht mehr wie früher beim Installateur, sondern zunehmend über das Internet. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Produktentscheidung dabei vermehrt ohne das SHK-Handwerk getroffen wird.

Beim Kauf von Produkten im Sanitärbereich hat der SHK-Meister früher entweder komplett selbst entschieden oder eine Vorauswahl getroffen, aus der der Kunde gewählt hat. Diese Rolle befindet sich immer mehr im Wandel. So hat der SHK-Fachmann heute oft nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts BauInfoConsult bei 154 privaten Haushalten, die kürzlich ihr Bad modernisiert haben.

Kunden informieren sich im Internet und entscheiden selbst

Herausgestellt hat sich dabei auch, dass sich die privaten Auftraggeber in Bezug auf die Modernisierung nicht “reinreden” lassen. Im Gegenteil: Die Auftraggeber machen sich heute lieber vorher ein Bild und nutzen dazu die Baumärkte oder das Internet. Laut Umfrage würde demnach jeder Zweite das Internet als Informationsquelle nutzen, sehr zum Leidwesen des Fachhandwerkers. In den meisten Fällen treffen die privaten Auftraggeber die Entscheidung selbst oder nach familiären Aspekten, wie die Modernisierung aussehen soll. Nur jeder achte Befragte lässt sich von einem Fachhandwerker beraten.

Neubau für SHK-Installateure noch attraktiv

Anders sieht es dagegen beim Neubau aus, hier haben die Architekten und Fachhandwerker durchaus eine bessere Position. Dennoch zeigt die Befragung bei den SHK-Installateuren, dass sich auch in diesem Segment die Bauherren immer öfter über die Google-Suche informieren. Im Bezug auf die Entscheider über die Badezimmer im Neubau müssen sich die Fachhandwerker jedoch eingestehen, dass sich ihr Einfluss bei der Auswahl der Produkte deutlich beschränkt hat. Positiv ist jedoch, dass sie noch bei jedem zehnten Auftraggeber in die Entscheidung mit einbezogen werden. In zwei von drei Neubaubädern entscheidet jedoch der Kunde über das zu verbauende Material.

Auch der dreistufige Vertriebsweg wackelt

Die Macht des Internets zur Informationsbeschaffung kann nicht bestritten werden. Seit Jahren klagen die SHK-Handwerker über Kunden, die den dreistufigen Vertriebsweg nicht einhalten wollen und stattdessen minderwertige Ware über Baumärkte oder das Internet kaufen. Dabei würde jeder Installateur gerne bei der Produktentscheidung mit eingebunden sein, um die Kunden "in die richtigen Bahnen" zu lenken. Das Internet spielt folglich auch bei der Kaufentscheidung eine übergeordnete Rolle und schmälert den Einfluss der SHK-Handwerker deutlich. Der Anteil der privaten Entscheider liegt immerhin bei 63 Prozent und neun Prozent entscheiden gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin. Nur rund elf Prozent entscheiden gemeinsam mit dem Fachhandwerker.