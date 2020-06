Was Bauunternehmer erfolgreicher macht

Der Wandel in der Wand bedingt eine Zeitenwende in der Bauindustrie! An Bauunternehmer werden seitens Bauträger, Architekten und Bauherren zunehmend hohe Anforderungen gestellt. Besonders die Bereiche der Effizienz, nachhaltiger Lösungen und eines schnellen Baufortschritts rücken dabei in den Fokus. Hier erfahren Sie mehr über die Erfolgskriterien für mehr Effizienz im Bauen.

Denn nur diejenigen Bauunternehmer, die es vor den anderen schaffen, Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit und Sicherheit bei der Umsetzung von Wärmeschutzmaßnahmen miteinander zu verknüpfen, gehen als Gewinner aus diesem Wettbewerb hervor. Gefragt sind dabei qualitativ hochwertige Baustofflösungen, die gleichzeitig aber auch effizient und einfach zu verarbeiten und umzusetzen sind. Letzteres gewinnt vor allem vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass viele Bauunternehmen händeringend qualifizierte Fachkräfte suchen.

Was Sie noch erfolgreicher macht - Der Bauunternehmer Radar

Als Bauunternehmer begegnen Ihnen dabei viele Herausforderungen und Hürden. Sie müssen viele Punkte gleichzeitig beachten und auf dem Schirm haben. Denn die Effizienz im Bauen wird durch Lösungen bestimmt, die mehrere Vorteile eng miteinander verbinden.

Doch welche Faktoren sind heute maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg von Bauunternehmen?

An erster Stelle steht die Wirtschaftlichkeit. Es geht darum noch wirtschaftlicher zu bauen. Kosteneffizienz ist das Stichwort, jedoch in Verbindung mit der Umsetzung hochwertiger Lösungen. Ziel ist es dann mehr Gewinn erreichen zu können und das eigene Unternehmen auf gesunde Füße zu stellen.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Schnelligkeit. Schneller bauen, bedeutet mehr Projekte in kürzerer Zeit umsetzen zu können. Es heißt auch beim einzelnen Projekt die Lohnkosten zu reduzieren. Systemlösungen sind optimal, um zusätzlich Verschnitt zu minimieren. Ein kleiner Zeitgewinn in jedem einzelnen Schritt bedeutet letztendlich eine Riesen-Beschleunigung auf der gesamten Baustelle.

Nicht glauben, sondern sicher wissen, dass man jede wichtige Anforderung erfüllt. Kunden schauen heute viel genauer hin, wenn es um die Umsetzung von Details geht. Durchdachte Baustofflösungen bieten Bauunternehmern Sicherheit bei bautechnischen Knackpunkten, sei es hinsichtlich Statik, Schall- oder Wärmeschutz. Am besten also, wenn man die großen Erwartungen sogar übererfüllen kann.

Jeder gute Bauunternehmer legt Wert auf einen guten Ruf. Wer sich in der eigenen Region ein gutes Profil aufbaut, gewinnt dadurch Wettbewerbsvorteile. Mit einem aussagekräftigen Unternehmerprofil lassen sich zahlungskräftige Kunden und Partner überzeugen und gewinnen.

Mit diesen Erfolgsfaktoren im Rücken können Bauunternehmen die Veränderungen in der Baubranche als Chance nutzen und ihren Wettbewerbern den entscheidenden Schritt voraus sein. Das stärkt nicht nur weiter den guten Ruf, sondern zeugt auch von dem Willen auf kontinuierliche Weiterentwicklung zu setzen. So lassen sich dann auch Kosteneffizienz, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit eng miteinander verzahnen und für den eignen Vorteil nutzen.

Der Ratgeber für Bauunternehmer

Die Baubranche muss also heutzutage im Spannungsfeld zwischen Ressourceneffizienz, Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität zukunftsorientierte Lösungen bieten. Der Ratgeber „Effizienz im Bauen“ von Wienerberger beleuchtet die neuen Erfolgskriterien für Bauunternehmer im Detail.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Wirtschaftlichkeit für Ihr Unternehmen und die Leistungen für Ihre Kunden verbessern können.

