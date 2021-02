Wenig attraktiv und schlecht bezahlt - Frauen meiden Bauberufe

News | Frank Kessler | 22.02.2021

Trotz steigender Emanzipation arbeiten nach wie vor vergleichsweise wenig Frauen im Baugewerbe. Im Vergleich verschiedener Branchen belegt die Bauwirtschaft sogar den letzten Platz. Laut einer aktuellen Studie liegt der Anteil der weiblichen Beschäftigten in Vollzeit bei sieben Prozent und in Teilzeit sogar bei nur sechs Prozent. Während der Frauenanteil in Architektur und Planung höher ausfällt, ist er bei Berufen im Baugewerbe besonders niedrig.

Vergleichsweise großer Beliebtheit erfreut sich der Bauingenieurberuf bei den Frauen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie "Frauen am Bau", die jüngst vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) herausgegeben wurde. Von knapp 60.000 Studierenden in dem Studienfach Bauingenieurwesen sind etwa 18.000 und damit ungefähr 30 Prozent weiblich. Ähnlich sieht es bei den Bauingenieursstellen aus. So lag der Frauenanteil bei den überwiegend in Unternehmen tätigen Bauingenieuren im Jahr 2020 bei 28 Prozent und bei den hauptsächlich in der öffentlichen Verwaltung arbeitenden sogar bei 45 Prozent. In der Architektur überwiegt der weibliche Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 51 Prozent sogar gegenüber dem der Männer. Bei Berufen rund um die Bauvermessung und -planung beträgt er 22,1 Prozent.

Sehr niedriger Frauenanteil in gewerblichen Berufen

Sehr niedrig ist der Frauenanteil dagegen in den gewerblichen Berufen des Baugewerbes. Laut Studie liegt der Anteil der weiblichen Beschäftigten in Berufen des Bauhauptgewerbes bei nur 1,5 Prozent. In den ausbaugewerblichen Berufen ist die Frauenquote mit 2,2 Prozent nur geringfügig höher. Besonders niedrig ist der Anteil der Frauen mit 0,4 Prozent im Rohrleitungsbau und mit 0,6 Prozent im Dachdeckerhandwerk. Bei den Ausbildungszahlen kommt der Frauenanteil auf etwas höhere, aber nicht sehr viel höhere Werte. So sind 2,1 Prozent der Auszubildenden im Bauhauptgewerbe Frauen. Bei den ausbaugewerblichen Berufen liegt der Prozentsatz bei 4,2 Prozent.

Bauberufe mit große Diskrepanzen bei den Löhnen

Möglicherweise tragen Lohnunterschiede dazu bei, dass der Frauenanteil in vielen Bauberufen relativ niedrig bleibt. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst weiblicher Fachkräfte in leitender Position sei zwar zwischen den Jahren 2010 und 2020 um 46 Prozent angestiegen. Nahezu gleich blieb im selben Zeitraum allerdings mit 76 Prozent der Abstand zum Gehaltsniveau der Männer. Allerdings weist der HDB auch darauf hin, dass der Verdienst langjähriger männlicher Mitarbeiter in der Statistik mit relativ neu hinzugekommenen weiblichen Arbeitskräften verglichen wird. Komplett erklären lässt sich die Lohndiskrepanz damit aber wohl nicht. Der für Wirtschaft zuständige HDB-Vizepräsident Tim Lorenz nutzte die Präsentation der Studie jedenfalls als Gelegenheit für einen Appell an Unternehmen, die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern zu schließen. Um den Frauenanteil im Baugewerbe zu erhöhen, sieht er die gesamte Branche gefordert, die Attraktivität der Bauberufe gerade für Frauen zu betonen und hervorzuheben.