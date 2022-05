Ziel verfehlt: Wohnungsbau weit unter Planung

News | Frank Kessler | 27.05.2022

Der Wohnungsbau gerät ins Stocken und liegt deutlich hinter den gesteckten Zielen zurück. Schuld daran seien die Corona-Pandemie und die damit verbundenen gestörten Lieferketten sowie aber auch die Zurückhaltung der privaten Bauherren. Diese halten sich wegen der unklaren Förderbedingungen zurück. Wenn die Lage so bleibt, dann wird der Bau neuer Wohnungen weiter rückläufig sein und auch in diesem Jahr die gesteckten Ziele nicht erreichen.

Im Wohnungsbau ist die Bremsspur deutlicher als erwartet. "Mit rund 293.400 fertig gestellten neuen Wohnungen sind wir im vergangenen Jahr deutlich hinter der Erwartung und der Prognose geblieben”, kommentiert Felix Pakleppa, der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, die vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Fertigstellungszahlen. “Wir müssen leider davon ausgehen, dass es in diesem Jahr auch nicht mehr werden." Gegenüber dem Vorjahr waren es damit 12.983 weniger Wohnungen. Das entspricht einem Minus von 4,2 Prozent und ist weit entfernt von dem ambitionierten Ziel der Bundesregierung, künftig 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen.

Die Corona-Pandemie und die gestörten Lieferketten

Dieser Rückgang dürfte das Ergebnis der Corona-Pandemie sein, die gestörte Lieferketten und damit verbundene Lieferprobleme ausgelöst hat. Die Zurückhaltung der Bauherren dürfte aber auch eine Rolle gespielt haben. Pakleppa erklärt dazu weiter, dass die angebotsseitigen Störungen durch den Rückgang der Baufertigstellungen bei gleichzeitiger Zunahme des Bauüberhangs hervorgerufen wurden. Die Unternehmen würden so daran gehindert werden, zeitnah ihre Bauvorhaben zu verwirklichen. Lieferengpässe, Knappheit der Rohstoffe und starke Preissteigerungen sowie die hohe Auslastung im Baugewerbe trage ebenfalls zu dieser Situation bei. Es werde nicht noch mehr Förderchaos gebraucht, sondern jetzt komme es auf die Stabilität an. Gebraucht werden solide und dauerhafte Rahmenbedingungen. Außerdem müsse über Freihandelszonen und eine eigene Rohstoffpolitik gesprochen werden, damit die Krise nicht noch heftiger werde. Ansonsten wäre die Folge, dass der Wohnungsbau auch in diesem Jahr weiter rückläufig sei und die 300.000 Marke nicht erreicht werden dürfte.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen, sozialen Wohnungsbau stärken

Die hinter den Erwartungen zurückbleibende Zahl an neu geschaffenen Wohnungen sei keine gute Nachricht, bestätigt auch Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Um den steigenden Preisen entgegenzuwirken, müssen Bund und Länder ein Sonderpaket auf den Weg bringen, um den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln. Einen besonderen Effekt gäbe es, wenn die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden würde. Das würde dem sozialen Wohnungsbau zugutekommen.