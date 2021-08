Zu teuer, fehlende Bandbreite - Smart Home fehlt Akzeptanz

News | Frank Kessler | 23.08.2021

Zwar ist Smart Home in immer mehr Haushalten zu finden. Trotzdem wundert es, dass sich diese Technologie bisher nicht in der Breite durchsetzen konnte. Eine aktuelle Studie hat die Stärken und Schwächen analysiert. So beginnen die Probleme bei den “Nicht-Nerds” bereits bei der Installation und der Bedienbarkeit. Außerdem halten die Anschaffungskosten viele ebenfalls von einem Kauf ab.

Laut der aktuellen Jahresanalyse des Marktforschungsinstituts BauInfoConsult verbreitet sich Smart Home immer mehr. In Deutschland nutzen aktuell rund 5,1 Millionen Menschen diese innovative Technik zum Steuern von Heizungen, Stromzähler oder Beleuchtung. Allerdings fragt man sich, warum diese Technologie immer noch ein Nischendasein fristet. Laut der Studie gibt es bei diesem System immer noch sehr viele Hemmnisse, die abschreckend wirken. Das Düsseldorfer Unternehmen hat dazu 240 SHK-Installateure und Architekten befragt, was verbessert werden könnte. Die Antworten waren überraschend.

Die Installation von Smart Home schreckt viele Verbraucher ab

Ein großes Problem ist die Installation von Smart Home für “Nicht-Nerds”. 19 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der Installationsaufwand zu hoch sei. Viele Anwendungen müssen vom Endnutzer selbst ausgeführt werden. Deshalb gaben 24 Prozent der Befragten an, dass sie sich eine einfachere Bedienung wünschen. Ein weiterer Punkt, der für viele Befragten als abschreckend empfunden wird, ist der Preis. Im Schnitt betragen die Kosten für die Komponenten rund 7.800 Euro. Bedenkt man, welche Kosten für einen Neubau auf die Bauherren zukommen, ist verständlich, dass sich viele dagegen entscheiden. Immerhin sind es 20 Prozent, die sich einen günstigeren Preis wünschen.

Lahme Internetverbindung und die Datensicherheit bremsen die Akzeptanz

Ein weiterer Punkt, der gegen eine Anschaffung von Smart Home spricht, ist eine zu langsame oder instabile Internetverbindung. Außerdem sind es auch technische Hintergründe, wie zum Beispiel mangelnde Konnektivität zu anderen Geräten, die gegen eine Anschaffung sprechen. Immerhin sind 19 Prozent dieser Meinung. Eine schnellere Internetleitung wünschen sich neun Prozent. Jetzt sind die Akteure dieser Branche gefragt. Diese müssen herstellerübergreifend nach Lösungen in Bezug auf die Datensicherheit und für eine verbesserte Internetinfrastruktur sorgen. Ohne Beseitigung der Kritikpunkte wird es schwer, diese neue Technik an den Mann zu bringen, zumal nicht jeder Hausbesitzer ein Computernerd und technikaffin ist.