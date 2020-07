Liebherr bringt neue Allround-Radlader auf den Markt

Mit einer Weltpremiere hat kürzlich Liebherr neue Allround-Radlader präsentiert. Dabei erfüllen die Modelle L 526, L 538 und L546 aus der neuen Baureihe mit der Abgasstufe V und der Zertifizierung Tier 4 final die strengen Richtlinien. Auch wurden am Hubgerüst und Antriebsstrang Modifizierungen vorgenommen, die mehr Leistung bieten. Für mehr Sicherheit und Komfort sorgen mehrere Assistenzsysteme in der Fahrerkabine.

Vor einiger Zeit feierte im österreichischen Bischofshofen die neue mittlere Baureihe der Liebherr-Radlader ihre Weltpremiere. Aufgrund zahlreicher Neuerungen konnte bei den Modellen L526, L538, sowie L546 beim Fahrantrieb eine spürbare Leistungssteigerung verzeichnet werden. Hinzu kommt eine Joysticklenkung, die für den XPower-Groß-Radlader angeboten wird. Der bisher bewährte hydrostatische Fahrantrieb wurde von den Liebherr Ingenieuren bei allen drei neuen Modellen optimiert. Der L546 erhielt einen Sechszylindermotor, der besonders leistungsstark ist, aber auch die Modelle L526 und L538 treten mit gesteigerter Motorleistung auf.

Die Zuverlässigkeit bleibt gleichbleibend hoch

Es bleibt nicht nur die Zuverlässigkeit beim Radlader gleichbleibend hoch, es erfolgt auch eine Verbrauchsverringerung durch einen hydrostatischen Fahrantrieb, bei dem zusätzlich eine Reduktion des CO2-Ausstoßes verwirklicht wird. Beim Hubgerüst bringen Optimierungen eine vermehrte Produktivität. Zwei Hubgerüstvarianten stehen den Kunden zur Auswahl beim Kauf der mittleren Liebherr-Radladern der neuen Generation. Hohe Kräfte lassen sich mit der Z-Kinematik erzeugen, vor allem in unteren Hubgerüstpositionen. Im oberen Bereich werden enorme Haltekräfte durch die Parallel-Kinematik erreicht. Mit ihr lassen sich Glas oder Metallschrott mithilfe von schweren Ausrüstungen umschlagen. Aufgrund der Überarbeitung der Hubgerüst-Varianten sind größere Hubzylinder für die Modelle L 538 und L 546 eingeplant, um eine Steigerung von 20 Prozent der Hubkraft zu den Vorgängermodellen, erreichen zu können. Bei der Z-Kinematik überzeugen die verstärkten Schaufelarme durch eine gesteigerte Robustheit.

Großzügige Platzverhältnisse in der neuen Kabine

Die neue Gestaltung der Fahrerkabine erinnert von der Orientierung her an die XPower-Groß-Radlader. Somit gibt es auch bei den mittleren Radladern eine großzügige Kabinengestaltung. Die Pedale liegen daher vier Zentimeter weiter vorn. Alle notwendigen Informationen sind auf einem 9-Zoll-Touch-Display ersichtlich, das höhenverstellbar montiert ist. Die Menüführung wird dadurch optimiert, weil sich alle Einstellungen schnell und intuitiv durchführen lassen. Eine serienmäßige Schaufelprogrammierfunktion wird in Kombination mit einer elektrohydraulischen Vorsteuerung angeboten. Aufgrund einer kraftvollen Hydraulik können durch den Maschinenführer Bewegungen, wie Senken und Heben überlappend ausgeführt werden, ohne dass die Leistung gemindert werden muss. Diese Neuerungen führen zu Produktivitätssteigerungen durch effizienter ausführbare Arbeiten. Die Radlager werden durch eine Endlagendämpfung geschont, wodurch den Maschinenführer weniger Vibrationen erreichen. Die Lebensdauer aller verbauten Komponenten wird durch sanftes Anfahren der Arbeitsausrüstung in die Endposition verlängert.

Optimales Raumgefühl im neuen Liebherr Allround-Radlader

In der Fahrerkabine vom neuen Liebherr Radlader sorgen unterschiedliche Design-Elemente für ein optimales Raumgefühl. Die mitschwingende Konsole bietet eine übersichtliche Bedieneinheit, inklusive vermehrte Ablagemöglichkeiten. Verbesserter Komfort durch eine leistungsstarke Klimaanlage und ein Schiebefenster auf der rechten Seite.