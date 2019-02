Cat S61 - Smartphone mit Wärmebildkamera und Entfernungsmesser

Smartphones sind eigentlich sehr empfindliche Geräte, die für den Einsatz auf der Baustelle ungeeignet sind. Nicht jedoch das neue Catphones S61, das durch eine besonders robuste Bauweise gekennzeichnet ist. Darüber hinaus bietet das neue Cat S61 mehrere technische Ausstattungsmerkmale, die es einzigartig macht und für Handwerker ein optimales Tool zur Arbeitserleichterung bietet.

Im Vergleich zum Vorgängermodell S60 hat der Hersteller Bullit als Caterpillar Lizenznehmer sein neues Smartphone S61 aus der Catphones Serie an zahlreichen Stellen verbessert. So bietet das neue Flagschiff von Catphones in der Marktnische der besonders robusten, handwerksgerechten Smartphones noch mehr Alleinstellungsmerkmale als das Vorgängermodell. Dazu sagte der Präsident der FLIR-Industrial Business Unit, Frank Pennisi: "Schon das Cat S60 erwies sich als ein unglaublich gutes Tool, um mehr Menschen mit den Vorteilen der Wärmebildkamera vertraut zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass wir dies mit dem Cat S61 weiter ausbauen können."

Eingebaute Wärmebildkamera im neuen Catphones S61

FLIR als Hersteller von Wärmebildkameras liefert die Technologie, um das neue S61 auch als Wärmebildkamera zu nutzen. Besonders wenn es um erhöhte Bildqualität geht, erweitern die verbesserten Kamerafunktionen die Anwendungsmöglichkeiten der Cat S61 Wärmebildkamera. Diese ist mit einer verbesserten Software ausgestattet, die für einen höheren Bildkontrast sorgt. Darüber hinaus liefert die Kamera im Vergleich zum Vorgängermodell Bilder in einem erweiterten Temperaturbereich von bis zu 400 Grad Celsius. Die normale Fotokamera des Catphones S61 bietet jetzt auch Bilder in High Definition Qualität, während das Vorgängermodell nur Bilder im VGA Standard lieferte.

Außerdem wurden die MyFlir-Funktionen des Catphones S61 aktualisiert, sodass die Kamera Wärmebilder jetzt auch in Echtzeit übertragen kann. Tipps zur Bedienung können auf dem Kameradisplay abgerufen werden. Zusätzlich verbessert ein Forum für Nutzer den Erfahrungsaustausch zur Optimierung der Bedienung.

Zu den zahlreichen Einsatzfeldern des Catphones S61 gehören das Erkennen von Wärmeverlusten an Türen und Fenstern, das Aufspüren von Feuchtigkeit und fehlender Isolierung sowie das Erkennen von Überhitzung elektrischer Geräte und überlasteter Schaltkreise. Zusätzlich kann das S61 mit neuen Funktionen jetzt auch zur Asphaltüberwachung sowie zur Beobachtung von Hochtemperaturgeräten eingesetzt werden. Darüber hinaus ist das Cat S61 jetzt noch besser als Nachtsichtkamera einsetzbar und arbeitet auch bei völliger Dunkelheit, leichtem Rauch oder bei Nebel. Damit ist das neue Catphones so vielseitig wie ein Schweizer Messer und der ideale Begleiter im Baugewerbe.

Wasserdicht und bruchsicher - das Cat S61 ist besonders robust

Eine der hervorstechendsten Eigenschaften des Catphones S61 ist seine besonders robuste Bauweise, die auch für den vollen Außeneinsatz geeignet ist und dem Ruf der Marke Caterpillar alle Ehre macht. Dies macht sich vor allem bei Einsatz auf der Baustelle bezahlt. Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,8 Metern auf Beton übersteht das S61 unbeschadet, zusätzlich ist es staubdicht und übersteht auch einen mindestens eine Stunde langen Tauchgang in einer Wassertiefe von bis zu drei Metern unbeschadet. Das 5,2-Zoll große FHD-Display ist durch Gorilla Glass 5 geschützt. Mit diesen Eigenschaften erfüllt das Cat S61 die Anforderungen der Standards IP68 sowie MIL Spec 810G.

Messung von Schadstoffen, Feuchtigkeit, Temperatur und Entfernung

Doch das neue Allzwecktool für Handwerker kann noch mehr: Zur Messung der Luftqualität in Innenräumen enthält das Cat S61 einen Sensor von Sensirion, der vor hohen Konzentrationen von Schadstoffen in der Luft in der Form von flüchtigen organische Verbindungen warnt, wie sie typischerweise von Lösungsmitteln in Farben und Reinigungsmitteln ausgehen. Darüber hinaus liefert der Sensor auch die Messwerte für Temperatur und Feuchtigkeit.

Ein besonders nützliches Feature ist darüber hinaus auch der lasergestützte Entfernungsmesser im neuen Catphones S61. Mit diesem kann man Distanzen von bis zu 10 Metern vermessen. Das erspart dem Handwerker, noch ein weiteres Gerät für Messungen mit sich zu führen.

