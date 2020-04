Neue Akku-Stichsäge von Flex für diverse Materialien

Mit besonders niedrigen Vibrationswerten macht sich die neue Flex Akku-Stichsäge in ihrer Klasse einen Namen. Seit März 2020 ist damit eine neue Innovation von Flex auf den Markt - eine Akku-Stichsäge, die benutzerfreundlich und leistungsstark zugleich ist. Die Balance der mit einem 18 Volt Akku betriebenen Stichsäge ist perfekt und überzeugt mit hoher Bedienerfreundlichkeit und umfangreicher Ausstattung.

Empfindliche Oberflächen werden mithilfe eines Kunststoff-Gleitschuhs und eines eingebauten Splitterschutzes gegen unerwünschte Ausrisse geschützt. Die Sägeschnitte erfolgen winkelgenau. Die neue Flex Akku-Stichsäge JS 18.0-EC ist für exakte Sägearbeiten an den verschiedensten Materialien, wie z. B. Plastik, Holz, Stein oder Metall gefertigt. Ein sicheres Arbeiten mit der Säge wird durch diverse Extras und die bereits bewährte EC-Technologie, sowie benutzerfreundliche und effiziente Features gewährleistet. Aufgrund einer Lasterkennung können Werkstücke perfekt angesägt werden. Dabei kann ein integrierter E-Schalter von beiden Seiten aus bedient werden. Ein sicheres und komfortables Wechseln der Sägeblätter ist mithilfe eines praktischen Sägeblattauswurfs möglich, der über eine Open-Close Funktion verfügt.

Weitere nützliche Highlights der Flex Akku-Stichsäge

Bei Bedarf kann ein LED-Arbeitslicht eingeschaltet werden, das die Sicht auf den gewünschten Sägebereich verbessert und das exakte Arbeiten am Werkstück vereinfacht. Ein absolut materialgerechtes Arbeiten wird durch die stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit ermöglicht. Ein ergonomischer Soft-Grip sorgt für einen festen Halt in der Hand und eine sichere Führung der Säge.

Mehr Leistung ermöglicht eine verlängerte Laufzeit

Das Modell JS 18.0-EC ist anderen Modellen gegenüber im Vorteil, weil die Akkulaufzeit 65 Prozent höher ist, als bisher gewohnt. Dadurch profitieren die Kunden gleich mehrfach. Es wird nicht nur die Lebensdauer der Säge um den Faktor 10 verlängert, sondern auch eine Leistungssteigerung von 30 Prozent erzielt. In ihrer Klasse überzeugt sie mit den niedrigsten Vibrationswerten. Kunden können sich vor dem Kauf entscheiden, ob Sie das Angebot JS 18.0-EC in einer Profi-L-BOXX(R), oder schlicht, im Karton kaufen möchten. Zusätzlich ist ein Set mit der Flex Akku-Stichsäge im Handel erhältlich, in dem sich nicht nur die Säge befindet, sondern auch ein Ladegerät und zwei Akkupacks (5.0 Ah). In Bezug auf die neue JS 18.0-EC entwickelte der Hersteller extra für Akku-Stichsägen eine neue Generation von Stichsägeblättern, die eine längere Akku-Laufzeit ermöglichen, weil sie einen besonders geringen Schneidewiderstand haben.