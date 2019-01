Neue Wasserwaage 80 AS von Stabila

Stabila hat eine neue Wasserwaage auf den Markt gebracht. Die Serie 80 AS löst damit die bisherige Serie 80 A ab. Sie besitzt ein verstärktes Alu-Rechteckprofil und garantiert eine lange Lebensdauer und Präzision. Auch hier sind die Limellen und Messflächen fest verbunden. Das garantiert, dass diese auch noch nach vielen Jahren präzise Ergebnisse liefert.

Neben dem Aluminium Rechteckprofil, das mit Verstärkungsrippen ausgestattet ist, zeichnet sich die neue Wasserwaage von Stabila auch durch einen sicheren Griff aus, der hohe Stabilität bei der Arbeit bringt. Die schlagfesten Kunststoff-Endkappen sind mit Rutschstopper ausgerüstet. Das verhindert ein Wegrutschen bei der Arbeit. Die Serie 80 AS verfügt über zwei Messflächen. Die Messgenauigkeit beträgt in Normalposition plus/minus 0,5 mm/m und in Umschlagposition plus/minus 0,75 mm/m. Damit empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden, sind beide Messflächen mit einer Beschichtung versehen. Am Ende der Arbeiten kann die 80 AS aufgrund der elektrostatischen Pulverbeschichtung einfach gereinigt werden. Dank der Qualitätslibellen aus hochtransparentem, widerstandsfähigem Acrylglas sorgt dies für eine gute Ablesbarkeit. Sie sind mit einer fluoreszierenden Libellenflüssigkeit gefüllt.

Verschiedene Typen der neuen Stabila Wasserwaage stehen bereit

Für jede Anwendung bietet die 80 AS Serie von Stabila den richtigen Typ:

Type 80 AS: Standard-Modell mit einer Horizontal- und einer Vertikal-Libelle, verfügbar in den Längen 30 cm bis 120 cm.

Type 80 AS-2: mit zusätzlicher zweiter Vertikal-Libelle. Verfügbar in den Längen 60 cm bis 200 cm.

Type 80 ASM: mit einer Horizontal- und einer Vertikal-Libelle sowie Seltenerd Magnetsystem für extra starke Haftung an metallischen Bauelementen. Erhältlich in den Längen 40 cm bis 200 cm.

Für den Bereich Garten- und Landschaftsbau sind die Typen 80 AS und 80 AS-2 besonders zu empfehlen. Auch im Stahlbetonbau, bei Schreiner- und Fliesenarbeiten und bei Zimmererarbeiten eignen sich die neuen Hilfsmittel von Stabila hervorragend. Die Type 80 ASM Wasserwaage ist in erster Linie für Messaufgaben im Metall- und Trockenbau gedacht.

Weitere Informationen:

