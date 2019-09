PACKOUT von Milwaukee - Werkzeugboxen robust und vielseitig

Werkzeuge und Zubehör müssen immer gut aufbewahrt werden. Damit die Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör und Werkzeugen komfortabel, sicher und einfach durchgeführt werden kann, hat die Firma Milwaukee die neuen Werkzeugboxen PACKOUT entwickelt. Sie können nicht nur für den sicheren Transport, sondern auch für die Lagerung von Werkzeugen, Zubehör und Kleinteilen verwendet werden.

PACKOUT ist ein modulares Aufbewahrungssystem, das von Milwaukee neu entwickelt wurde. Es ist sehr robust gestaltet, sodass der Inhalt auf Montageplätzen und Baustellen immer sicher aufgehoben und schnell verfügbar ist. Das modulare Konzept besteht aus Werkzeugtaschen, Werkzeugboxen, Organisern und Trolleykoffer. Damit ermöglicht Milwaukee es jedem Verwender, sein eigenes, persönliches Ordnungskonzept finden zu können. Milwaukee hat bei der Entwicklung der Werkzeugtaschen, Werkzeugboxen, Koffer und Oraniser an jeden Bedarf gedacht. Jedes verfügbare Aufbewahrungselement ist in unterschiedlichen Größen verfügbar. Damit sie sicher transportiert werden können, lassen sich die Werkzeugtaschen und Boxen in verschiedener Größe miteinander verbinden und können, je nach Bedarf, miteinander kombiniert werden. Milwaukee hat die neuen Werkzeugtaschen und Werkzeugkoffer mit Schnellverschlüssen versehen, die eine sichere Befestigung bieten.

Ein robuster Aufbau sorgt für eine sichere Aufbewahrung

Metallstreben verstärken die Werkzeugtaschen und -boxen an den Ecken und Kanten. Die Werkzeugboxen und -taschen sind aus stoßfesten Kunststoffen gefertigt. Aufgrund der hohen Schutzklasse IP 65 kann wirkungsvoll verhindert werden, dass Schmutz, Wasser oder Staub in die Aufbewahrungselemente PACKOUT von Milwaukee eindringen kann. Der Trolley-Koffer, der in der Serie PACKOUT ein zentrales Element darstellt, kann bis zu 113 kg (Nutzlast) beladen werden. Große Schwerlasträder, die einen Durchmesser von 228 mm haben, ermöglichen auch auf unebenem Gelände bei maximaler Zuladung das Manövrieren des Trolley-Koffers. Das Schieben oder Ziehen erfolgt mit Hilfe von einem Griffbügel, der für die Benutzung ausgezogen werden kann. Das Öffnen und Schließen kann aufgrund der metallenen Schnellverschlüsse mit einem Handgriff erledigt werden. Der Tragegriff ist ummantelt und ermöglicht einen hohen Tragekomfort. Eine angebrachte Öse bietet die Möglichkeit zum Anbringen von einem Sicherheitsschloss. Der Trolley Koffer ist mit einem One-Key TICK Tool Trackerversehen.

Praktische und platzsparende Aufbewahrung der Werkzeugtaschen und -boxen

Da die Werkzeugboxen und -taschen von Milwaukee in verschiedenen Größen angeboten werden, bieten sie nicht nur eine bedarfsangepasste Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen, sie bieten auch eine perfekte Übersicht. Passend zu den Werkzeugboxen werden Organiser angeboten (in 2 Größen) in denen Kleinteile eingeordnet werden können. Verschiedene Boxengrößen erleichtern die Sortierung der Kleinteile, die bei geschlossenem Deckel nicht herausfallen oder verrutschen können. Hinzu kommen zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten mithilfe von Ösen, Schlaufen und Fächern.

Direkte Bestellmöglichkeit: zum Beispiel bei Amazon